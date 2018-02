Llegó y se fue en silencio

1) La pantomima preparada para la forzada visita al balneario de Ancón no convenció a nadie. El reiterado “somos un equipo” refiriéndose por sus nombres a “Meche y Martín” fue desmentido por las cámaras de TV. Meche sonreía siempre y sin cansarse. Martín parecía el hombre de palo. Meche aplaudía como si estuviera festejando un gol de la selección. Martín no sabía qué hacer con sus manos. Si lo que se quiso fue mostrar la unidad de los ‘vices’, el resultado fue contraproducente. Se fortaleció el rumor de que la eventual vacancia, de producirse, no pasaría por el riesgo de que renuncien los dos vicepresidentes.

2) En realidad, las fuerzas a favor de la vacancia ya no tienen el mismo impulso ni el convencimiento de alcanzarla, como sí ocurrió en diciembre. Antes se asemejaba a una ‘batalla de decisión rápida’ porque los impulsores de la vacancia creían que ya la tenían asegurada. Ahora, asimilando la experiencia de la inesperada derrota, las conversaciones, titubeos y deslizadas voluntades muestran que la estrategia se parece más a una ‘guerra de movimientos’, donde el “sí” o “no” dejan paso a los “tal vez” y “de repente”.

3) De un lado, FP debe estar evaluando los riesgos de otro desprendimiento en su bancada, costo alto y muy riesgoso en el camino a 2021. Además, cuestionaría su posición de fuerza mayoritaria en el Congreso, ante la inevitable unidad de las minorías en la negociación contra el más fuerte. Del otro, la izquierda parlamentaria FA+NP empieza a tener un rol más activo y convocante que en la situación de diciembre, dejando de lado rencillas internas, se encuentra en amplias conversaciones con las otras bancadas, incluida la de FP.

4) No hay que olvidar que el rechazo al “toma y daca” en el indulto conseguido fue un factor clave para la movilización ciudadana a favor de la vacancia. Sin embargo, ahora, las miradas están puestas en la Corte IDH.