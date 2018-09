Llegar a Vizcarra vía Chinchero

Es muy difícil de creer que el fujimorismo no buscará llegar tan lejos como pueda en el intento por debilitar al gobierno de Vizcarra. No hay ningún motivo para pensar lo contrario y ya han demostrados ser víctimas de un impulso que no controlan.

Bajo esa premisa, es innegable que la arremetida ha encontrado en el Fiscal de la Nación a un buen aliado, quien se ha encargado de reabrir una ranura en el caso Chinchero que derivaría en una estrategia judicial que alcanzaría a Vizcarra y que va más o menos así:

Paso 1: Denuncia al exministro de Economía Alfredo Thorne. Paso 2: En el marco de esa denuncia, indagarán sobre la participación de otros funcionarios en el caso Chinchero, como Vizcarra, quien al momento de la firma de la cuestionada adenda era ministro del sector. Paso 3: La adenda será revisada al detalle. Considerarán los informes técnicos previos del MTC y el informe posterior de Contraloría que ya sabemos identifica responsabilidades. Paso 4: Con esa investigación se lograría construir el argumento de que la adenda se firmó a sabiendas de que era perjudicial para el Estado y que, por lo tanto, quienes participaron en ella, como Vizcarra, actuaron fuera de la ley. Paso 5: Llegaría la denuncia fiscal que incluiría, entre otros, a Vizcarra. Paso 6: La mayoría legislativa llevaría el tema al Congreso para plantear su vacancia por incapacidad moral.

En paralelo, a sazón del momento judicial creado, desde FP ya están cocinando la instalación de la comisión investigadora del caso Chinchero y han anunciado que próximamente Vizcarra será citado a la Comisión de Fiscalización que ellos manejan para que rinda cuentas por este mismo tema.

En el desastre de Chinchero hay mucho por explicar, pero es inevitable pensar que el verdadero objetivo es Vizcarra y no la verdad.