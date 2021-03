La pandemia sigue y, aun así, tenemos que seguir trabajando sea cual fuese la forma. Como dependiente, independiente o empresario, y cual sea el tamaño de tu empresa, igual está expuesta a las desventajas del COVID-19. No queda de otra y hay que saber sobrellevarlo; quien lo haga mejor tendrá mejores beneficios, pues, con el virus afuera, las personas seguimos comprando.

Hoy te voy a sugerir cinco formas para que tu pequeña empresa resista ante esta pandemia:

1. Revisa tu modelo de negocio. ¿El que tienes puede seguir vendiendo? ¿Es un servicio o producto demandado? En caso contrario, tendrás graves problemas con tu flujo de caja. Quizás ya es momento de repensarlo. ¿Ya estás preparado para ese posible cambio?

2. Sácales el extra a tus redes sociales: con seguridad, tu empresa debe estar en Internet, en el mundo cibernético. Los negocios tradicionales de la tienda física importan, pero el mundo al parecer va hacia el ciberespacio.

3. Ofrece un valor agregado a tus clientes: piensa en cómo les puedes dar mayor valor a tus clientes, sobre todo a los fieles, los que siempre están contigo en las buenas y malas.

4. Brinda accesibilidad a tus clientes y posibles compradores: si tenías una tienda física de ropa y ahora ya no, tienes que utilizar diferentes medios de comunicación. No solo un Facebook, quizás sea hora de una web; si quieres, una no tan sofisticada, pero sí lo suficientemente elaborada como para poder mostrar qué vendes y que es fácil acceder a dicho producto o servicio.

5. Demuestra que te importa la salud: si por ejemplo, tienes una empresa de comida, muéstrate mucho más comprometido con el cuidado. Hoy más que nunca las personas exigimos más cuidado a nombre de nuestra salud.

Nadie dijo que ser empresario sería fácil, y si le sumas la pandemia, todo parece cuesta arriba, pero no será así si aplicas medidas que no abandonen el barco empresarial. Sé consciente de tus ventajas competitivas y es muy necesario revisar, planear, evaluar, analizar y sacar adelante tu negocio. Que estos tiempos vividos no te quiten lo emprendido.