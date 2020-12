Tú decides cuánto tienes en el bolsillo

Suelo hablar en Dinero ConSentido Perú21TV y en BDS|PRÓSPEROS sobre las decisiones.

De hecho, nuestra vida va de acuerdo a las decisiones que tomamos, en todos los ámbitos del quehacer diario. Por ejemplo, en el aspecto económico: compro o no un auto, tomo o no un hipotecario o alquilo o no un departamento, ahorro o invierto, entre muchas otras decisiones sobre nuestro dinero, y de acuerdo a ello vemos los resultados en unos años.

Muchos dicen ‘me ha ido mal todo este tiempo’, y le echan la culpa a la mala suerte, o hasta dicen que Dios no está con ellos. Si bien es cierto que hay cosas en la vida que ocurren sin pedirnos permiso (temas coyunturales del país, temas de salud, etc.), igualmente entran a tallar nuestras decisiones.

En alguna parte del camino tomamos alguna decisión, quizás pagar todos los gastos sacando dinero de la tarjeta de crédito, sin saber o sabiendo que es algo que traería consigo una deuda mucho mayor; ya que la tasa de interés por disposición de efectivo es mucho más elevada. O quizás optamos por pedir un préstamo tras otro dejando nuestra liquidez al tope, dejando así vulnerable nuestro bolsillo, por decisiones no acertadas.

Alguien me preguntaba, entonces Liz: ¿cómo hago para empezar a tomar mejores decisiones respecto de mi dinero? Hoy te diré lo siguiente: “Tienes que saber siempre en qué vas a meterte”. Esto quiere decir que tienes que informarte, preguntar y asesorarte hasta que aprendas por experiencia a tomar decisiones más acertadas.

¿Han escuchado cuando alguien dice?: “me estafaron en el sistema de pensiones, yo no sabía que tenía que tener 20 años aportando para que me den una jubilación”. Este tipo de casos demuestran que esta persona simplemente aceptó algo sin pedir información clara, sin pedir asesoría, a pesar de que se trata de su futuro, de un futuro que tarde o temprano llega, y simplemente obvió preguntar algo como: ¿cuáles son las condiciones para poder sacar mi jubilación? Al margen si el gobierno debe hacer la tarea de salvaguardar las jubilaciones de los aportantes, tenemos que estar atentos para ver a dónde va cada sol de nuestra economía.

La mente nos da un mensaje: para qué asesorarte si falta mucho tiempo aún. Craso error si lo que quieres es caminar por la senda de una economía saludable para tu propia vida y para la de tu familia.

Entonces, depende en gran medida de las decisiones y qué tan acertadas son para garantizarnos a nosotros mismos una vida, en lo posible, con mayor bienestar y crecimiento. En pocas palabras, cuestionarnos y reflexionar, nunca está de más. ¡Ojo! ¿En este momento, qué decisión tienes que tomar?