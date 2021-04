Listos para una nueva ilusión

Los equipos de la Liga 1 cumplieron en mayoría con la cuarta fecha de la Fase 1. Cienciano es el primero del Grupo A con 10 puntos y Cristal lidera el Grupo B con 12. Además, están Vallejo, Ayacucho, Mannucci, Huancayo, Alianza Huánuco y Melgar, quienes acaparan los primeros 8 puestos de la tabla acumulada. Un solo equipo de Lima en el pelotón de arriba, en un torneo que se juega estrictamente en la capital por el tema de la pandemia. O los de Lima perdieron la supremacía jugando en su ciudad o los de provincias se acomodaron muy bien ante la circunstancia y se sienten más locales que nunca. Como sea, vienen desplazando con amplitud a los tradicionales elencos capitalinos.

Desde el torneo del año pasado se pensó que los equipos de provincias jugarían en desventaja en Lima; por su condición de visitantes, por no jugar en sus sedes y no poder aprovechar sus condiciones geográficas de altura, calor o frío. Sin embargo, esto no ocurrió, al contrario, la mayoría armó buenos equipos, trabajó profesionalmente y en el llano dio pelea hasta el final, y este año lo viene ratificando.

De lo que siguen padeciendo los equipos peruanos es de mayor despliegue en su fútbol, de más dinamismo, movilidad y velocidad. Y esto se hace más evidente cuando disputan partidos internacionales. Hoy habrá una nueva oportunidad para medir al fútbol local, cuando por el inicio de Copa Libertadores Cristal reciba a Sao Paulo; y mañana haga lo propio la ‘U’, cuando enfrente a Palmeiras. Duros rivales brasileños. Los ‘cremas’ no están en su mejor momento, no tienen una propuesta convincente en su juego y tampoco les sobra el gol. Los ‘celestes’ son por lo visto la mejor carta peruana, llegan en inmejorable posición en el torneo local y saben ser efectivos arriba. Mientras, por Copa Sudamericana también está Melgar que visita hoy a Metropolitanos FC de Venezuela, y Huancayo que jugará este jueves en Montevideo frente a un grande de Uruguay como Peñarol. La expectativa siempre está en cada copa que se inicia, ojalá esta dure mientras transcurran los encuentros.

Y no está demás decir que para la mejora del fútbol peruano es prioritaria la disciplina del propio jugador. Por lo mismo, es lamentable que un referente como Jefferson Farfán cometa actos indeseables como quebrantar los protocolos sanitarios. Esperamos que Farfán dé su mejor versión de jugador profesional, la que todos queremos ver, dentro y fuera de la cancha.