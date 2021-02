La pandemia le saca lustre a la imaginación populista del Congreso. El acciopopulista Simeón Hurtado recibió la ‘luz verde’ para su descabellado propósito de crear una línea aérea de bandera en el Perú, en el peor momento de la aeronáutica mundial, con el apoyo de APP, Podemos, Frepap, FA, la mayoría de inscripciones partidarias, con evidentes motivaciones electoreras.

Sin escuchar a los técnicos, sin mirar siquiera las condiciones en la que las líneas aéreas apenas sobreviven en estos tiempos, sin analizar el drama financiero por el que atraviesan, habiéndose cortado a la mitad el tráfico aéreo. ¡Así, sin más! ‘quiero mi línea aérea con mi escudo y mi bandera blanquirroja, manejada por un Estado, muchas veces fallido, que ha demostrado en el pasado (Aeroperú), y en el presente, serios problemas de gestión, incluso para ejecutar presupuesto en todos los ministerios y entidades públicas’.

¿Dónde viven estos congresistas? A nivel mundial, en 2020, las aerolíneas de bandera y las privadas han tenido pérdidas aproximadas de más de 20 mil millones de dólares por la pandemia. Comprueben los estragos de empresas importantes como Iberia y KLM, por dar un par de ejemplos. Avianca quebró en nuestro país, Latam sufriendo para sobrevivir. El tráfico nacional e internacional se ha reducido al mínimo, y nadie sabe en cuántos años más se podrá, si acaso, recuperar el flujo de frecuencias de vuelos. Millones de trabajadores cesados ¡sin chamba!, pero, ¡claro, el Perú y sus congresistas quieren su línea aérea!

El orden de prioridades en la cabeza de los “padres de la patria” más alterado que laberinto de principiante.

Declarar de interés nacional una línea de bandera en momentos en los que, cada 24 horas, en el país se mueren, en promedio, 150 peruanos, y se contagian miles, no hay camas UCI, los médicos están agotados, no hay suficientes especialistas, la vacuna recién comienza a llegar y el proceso de inmunización tardará un año al menos, es de locos o de intereses no santos. ¡Los parlamentarios quieren su línea de bandera!

¡Faltaba más!