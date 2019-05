La declaración de Susana Villarán difícilmente cambiará su suerte. Aceptar tardíamente que siempre supo que las empresas brasileñas financiaron la campaña contra la revocatoria es una confesión que probablemente no cambie el curso de sus procesos legales. ¿Por qué no lo dijo antes? ¿Por qué no respondió a quienes la apoyaron? Si es verdad que los aportes no fueron a cambio de favores indebidos, teniendo los antecedentes de Humala y Fujimori, ambos investigados y encarcelados por aportes no declarados, ¿por qué esperar hasta ahora cuando la evidencia ya está sobre la mesa?

Hay límites que no se deberían haber cruzado, así haya habido una mafia al frente. Por eso, esta situación es una decepción. Pero no todos son responsables de esas decisiones, menos quienes entusiastamente pusieron en esa campaña su tiempo, muchas veces sus propios recursos y en algunos casos sus nombres, pero que hoy son cuestionadas injustamente. Fueron muchos –deportistas, artistas y actores incluidos– los que apoyaron esa campaña con convicción, algo que algunos parecen no entender que existe. Además, lo hicieron en un contexto determinado, sin la información que Odebrecht y OAS han proveído y que, finalmente, la exalcaldesa ha confirmado. El ataque que se ha orquestado contra ellos es injusto y desproporcionado. Si van a vapulear a ciudadanos por simplemente ejercer sus derechos políticos, estamos jugando con fuego.

A la par, en términos políticos futuros, un riesgo preocupante de este desenlace (por este y otros casos) es que se termine de consolidar un cinismo según el cual todos los que participan de la política en su sentido más amplio lo hacen solo con intereses transaccionales. Aunque eso no es así, ya aparecieron los que apuntan en esa dirección. Esa es una batalla que no se debe perder.