Comenzamos el año con una buena noticia. El New York Times, diario norteamericano de alcance global, incluyó a Lima en su lista de destinos para visitar sí o sí este 2020. Esto nos pone en la selecta compañía de París, Tokio, Washington, Salzburgo, Copenhague, entre otros lugares imperdibles para el viajero.

La publicación destaca de nuestra capital su riqueza cultural e histórica, su privilegiada vista al mar, el shopping y su indiscutible condición de epicentro gastronómico. Esto no solo es un tremendo orgullo, sino también una extraordinaria oportunidad para atraer a más turistas, si tomamos en cuenta la enorme credibilidad y lectoría del NYT.

¿Cómo capitalizar este interés extra generado, para traducirlo en más visitas y más divisas? En el caso de Lima el asunto no pasa tanto por inventar la pólvora, sino por algo muy concreto y aterrizado: mejorar la infraestructura básica de la ciudad. La ampliación del aeropuerto, que está colapsado, es algo que avanza según lo programado, pero no es el caso de otros proyectos, como la construcción de una vía rápida, para que el traslado desde el aeropuerto sea más seguro y fluido. O por el lado del turismo de eventos, la edificación del Recinto Ferial de Lima, que sigue durmiendo. O más grave aún, el Centro de Convenciones, listo desde hace varios años, pero como nadie lo opera, yace subutilizado.

Por muchas bondades que tenga Lima, si no eliminamos estas brechas, la experiencia del viajero no estará a la altura de sus expectativas y limitará nuestra potencia como destino “bucket list”. La mejor forma de aprovechar la “ola” es hacer de Lima un destino no solo atractivo, sino también moderno, seguro, conveniente y eficiente.