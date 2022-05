Hace una semana comentábamos aquí sobre la nueva fuerza vencedora que representaban los equipos de provincias, donde cuatro de ellos se habían posicionado en los primeros lugares. Hoy, jugada la fecha 12 –de 18–, inclusive ha crecido esta preponderancia. Ya son cinco los equipos –Alianza Atlético, Sport Huancayo, Binacional, Melgar y Cienciano– que han desplazado un poco más atrás a los cuadros de Lima. Estos elencos no ceden posiciones y luchan con ahínco el título del Torneo Apertura.

Hace algunos años era impensado revisar una tabla de posiciones y no ver en los primeros lugares a los tradicionales Alianza Lima, Universitario y Sporting Cristal. Pero esto ha venido cambiando y hoy ya no resulta tan sorprendente ver que los equipos de provincias se han hecho fuertes y disputan el campeonato. Aunque igual no deja de asombrar que hayan capturado los lugares privilegiados con tanta autoridad.

¿Es un retroceso de los equipos de Lima? En parte sí; nos parece que el conformismo de solo aspirar a clasificar a la Copa Libertadores y Copa Sudamericana ha ocasionado un repliegue que tiene que ver con conformar elencos sin la calidad necesaria para disputar estos torneos de jerarquía. Y esto, tarde o temprano, también se ve reflejado con lo que ofrecen en los campeonatos locales donde sus limitados refuerzos dejan de alcanzar. Es que cobrar el dinero por la clasificación a estas copas y no invertirlo, o no invertirlo bien, termina pasando la factura tanto afuera como a nivel local.

Hoy Melgar de Arequipa es el elenco nacional que mejor viene haciendo las cosas a nivel internacional, en la Copa Sudamericana de tres partidos ha ganado dos, derrotó al fuerte Racing de Argentina e hizo lo propio con River Plate de Uruguay; los arequipeños son punteros de su grupo con claras opciones de seguir avanzando. Mientras tanto, la ‘U’ fue rápidamente eliminada en una fase preliminar de Copa Libertadores y Alianza y Cristal solo han recibido derrotas en sus tres partidos jugados cada uno en este mismo torneo. El fútbol peruano, que mediante su selección disputa la clasificación al Mundial Qatar 2022, espera también que sus equipos den la talla a nivel internacional. Blanquiazules y celestes tienen la oportunidad para comenzar a disputar y no solo participar.

Los triunfos conseguidos a nivel local cada vez pesan menos en una afición que ya reclama victorias en presentaciones internacionales. Más ambición en los directivos con mejor inversión en sus equipos e instituciones es el camino.





