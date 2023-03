En el campo minado, donde sobrevive el fútbol profesional peruano, todavía se juegan algunos partidos. Esta vez, la ‘U’ dejo su mala racha y venció a Melgar con lo justo, sin que le sobre nada. Alianza Lima obtuvo su tercera victoria consecutiva para transitar más tranquilo. Pero aquí, la sorpresa, se llama Deportivo Garcilaso, el tercer participante cusqueño, un buen equipo y nuevo inquilino en la Liga 1, convertido en el actual líder de una tabla algo mentirosa e inconclusa, aunque eso no opaca sus méritos.

Es un campeonato desdibujado, donde las malas noticias no dejan que solo se hable de fútbol; esta vez, la Fiscalía de la Nación allanó la sede de la Federación Peruana de Fútbol, con el fin de incautar documentación por el posible delito de organización criminal como parte de la investigación en contra de Agustín Lozano.

Además, este irregular torneo ya ha sufrido de seis walkover, de cuatro partidos suspendidos y otros inconvenientes más, sin dejar de mencionar la disputa por los derechos de transmisión, la raíz de más problemas. ¿Tendrá esto algún remedio?, creemos que es posible, solo si las bases, los equipos de la Liga 1 y Liga 2 así lo quieren. Pero juegan en contra la desunión y los intereses particulares que alejan una solución, siendo el gran perjudicado el fútbol y el aficionado, que de este campeonato no entiende casi nada.

Por otro lado, Carlos Compagnucci renunció a seguir como entrenador de los cremas, y tal parece que sin pedir mucho o nada, se fue; no pudo hacer que su equipo juegue bien y menos que gane –Carlos, hubieras puesto a Luis Urruti y Piero Quispe desde el arranque, pero nunca lo quisiste así–. Muy rápido llegó el reemplazo desde Uruguay, Jorge Fosatti ya trabaja en el equipo. Otro que no va más es Pablo Lavallén, director técnico del actual subcampeón Melgar, que deja el cargo luego de un arranque muy malo en el torneo local. Tras la partida de Néstor Lorenzo, hoy entrenador del seleccionado de Colombia, los arequipeños no fueron los mismos. Les espera muy cerca la Copa Libertadores y tendrán poco tiempo para buscar recuperar el nivel del 2022. Encontrar quien se ponga el buzo es la urgente tarea.

Pasa de todo, encima este mes se vienen los amistosos de la selección de Juan Reynoso ante Alemania y Marruecos. Como se dice, ¡agárrense!