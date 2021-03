Ser empresario en el Perú es una labor titánica. La regulación puede cambiar rápidamente, la justicia es tardía e impredecible y las barreras a la formalidad son altas. Por ello, el Premio LEC (Líderes Empresariales del Cambio), una iniciativa global de EY y organizado en el Perú con el diario El Comercio y la Asociación de Bancos (Asbanc), es un premio de singular importancia. Se trata de un reconocimiento a empresarios innovadores cuyos proyectos empresariales hayan impactado favorablemente la vida de sus colaboradores, clientes y su entorno, y que por ello inspiren a otros emprendedores.

Los candidatos no se postulan, son nominados por un tercero. El solo hecho de ser nominado por su banco es un reconocimiento a su destacada labor empresarial. El nominado y sus empresas son sometidos a una rigurosa “debida diligencia” de parte del comité evaluador, lo cual puede llegar a “incomodar” ante el no solicitado escrutinio. Los organizadores, no obstante, se ocupan de mantener el espíritu del grupo en alto. El comité es tenaz y, por su diversa composición profesional, abarca un amplísimo rango de capacidades analíticas.

El proceso de evaluación de 2021 seleccionó a 28 ganadores distribuidos en cinco categorías según tamaño. El grupo de personas premiadas este año está compuesto por empresarios excepcionales, todos ellos con suficientes méritos para ser el ganador. Cada uno compartió generosamente sus experiencias y trayectoria; y por varias semanas estas fueron publicadas en el diario El Comercio, cuya lectura sin duda benefició al lector con enormes enseñanzas, no solo empresariales, sino de vida y lucha por un propósito de bien. En el breve plazo de conocerlos he desarrollado una profunda admiración por todos ellos con quienes conformamos la Comunidad LEC 2021.

Tengo el honor de haber sido seleccionado por el jurado como ganador de los premios LEC 2021 y de representar al Perú en el siguiente paso de Entrepreneur of the Year (EOY) 2021 y lo haré con pasión, humildad y compromiso, como amerita la situación. Quiero mencionar que he recibido este reconocimiento por el mérito del eficiente y comprometido grupo humano que conforman nuestras empresas, quienes con la visión empresarial de “ser reconocidos como una empresa saludable, en nuestros negocios, en nuestros productos y en nuestras relaciones con la gente y el entorno”, transmiten día a día su “pasión por hacer las cosas bien”. A ellos mi reconocimiento y agradecimiento.