¡Ley de ONG ya!

-¿Qué espera el Congreso para de una vez dar la Ley de ONG? Hoy es el mejor momento, con un Trump que les ha cortado las alas económicas al suspender para fiscalizar la ayuda de USAID y un secretario de Estado, Marco Rubio, al que le va a importar un comino las protestas de los afectados oenegeístas caviares, cuyo inmenso poder se ha desinflado. Ya no creo que la embajada estadounidense se atreva otra vez a presionar a los congresistas contra esta norma, como lo hizo tan impertinentemente meses atrás. Además, estamos en pleno verano así que los ánimos están más distraídos y la chilla de la caviarada no será muy atendida por el gran público.

-Tras este rudo e intenso encontronazo de Trump con Colombia por la torpeza demagógica del presidente colombiano Petro, quiero asumir que nuestro canciller Schialer y nuestro embajador Alfredo Ferrero ya tienen preparadas varias respuestas ágiles y efectivas frente a una posible colisión con EE.UU. por la presencia china en el puerto de Chancay. No se necesita ser zahorí como para no percatarse que ese escenario es muy factible y que habrá que reaccionar muy rápido (llamadas a senadores claves, tener listos abogados y lobistas gringos, una estrategia de prensa y redes, coordinaciones con gremios, etcétera) porque Trump se viene encima con todo cuando algo le irrita. No estamos para improvisaciones criollas sobre la marcha.

-¿El Ministerio Público no tiene nada mejor que hacer que intentar procesar a congresistas por tonteras, como es este caso en donde insólitamente la Fiscalía confunde pensión con remuneración, ignora resoluciones del TC al respecto y encima pretende controlar el libérrimo voto congresal? ¿La Fiscalía no tiene nada mejor que hacer que intentar procesar al torpe ministro Quero por soltar esa pachotada sobre ratas y DD.HH.? ¿No tienen acaso ya un trabajo inmenso contra el rampante crimen callejero en lugar de perder atención, tiempo y recursos escasos en denuncias politiqueras?