El fin de semana pasado el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) publicó finalmente los protocolos para los viajes en transportes públicos. Entre las indicaciones fundamentales se lee que los usuarios estarán obligados a usar protectores faciales además de mascarillas, no viajar de pie y que los vehículos deberán mantener abiertas las ventanas para lograr una adecuada ventilación. Sin embargo, bastó un rápido paseo por paraderos y arterias de tránsito elevado para comprobar que, con insustanciales excepciones, en este aspecto las normativas son todavía letra muerta.

Y compete a las autoridades bregar para que se comiencen a respetar, pues todo indica que de no tener mano dura con empresas de transporte, conductores y pasajeros, el rebrote tan temido no solo llegará más temprano que tarde, sino que será de proporciones bíblicas. Pero hasta ahora los ciudadanos no sabemos cómo se va a llevar a cabo el control sanitario en el transporte colectivo. ¿Cuál es el plan? La idea era que los subsidios recientemente aprobados sirvieran también para obligar el cumplimiento de los protocolos.

Las imágenes difundidas de personas viajando de pie o sin guardar la distancia, de aglomeraciones en los paraderos, son espeluznantes. El levantamiento de la cuarentena nos está confrontando con el sentido de la responsabilidad que tenemos los peruanos, sí, pero cabe suponer que el Gobierno cuenta con una estrategia para hacer cumplir las disposiciones si la población se resiste a hacerlo: una vez más, se echa en falta, para empezar, una estrategia de comunicación que difunda los riesgos inminentes de saltearse las indicaciones para viajar en buses, tanto si se está al volante o en los asientos de pasajeros. Los paraderos, formales e informales, deberían estar empapelados con estas advertencias.

El panorama empeora si consideramos que el 15 próximo se reinician los viajes interprovinciales. ¿Están realmente listos los buses para marchas de varias horas? ¿Está preparado el MTC para fiscalizar estos recorridos? ¿Cómo se piensa contener sanitariamente el profuso, caótico transporte informal que prospera en casi todas las rutas? ¿Aló…?