Ineludiblemente, hoy toca tratar el sondeo de Datum publicado ayer aquí. Van algunos apuntes: 1) Lescano ya parece fijo para la segunda vuelta. Se ha posicionado muy sólidamente en el arco izquierdo, donde no tiene un rival de peso aparte de Mendoza. Y se ha tragado a esta con picos y pata en su bastión del sur, donde Lescano es el puntero por muy lejos, con casi el 25%. Veo imposible un ballotage Lescano-Mendoza ya que ambos se nutren del mismo bolsón: uno crece a expensas del otro. Es más, creo que Lescano no solo ampliará su ventaja sobre Mendoza en el sur, sino que se engullirá parte del 8% que esta tiene en Lima y el centro. ¡El populismo zurdo de Lescano ha resultado el antibiótico contra la infección marxista! Salvo alguna revelación o torpeza nuclear, Lescano ya está en el repechaje de junio. 2) En la derecha, parece que la definición va a ser entre el ascendente Porky y Keiko, porque Forzay ya entró en barrena y a De Soto ni se le siente en la cancha (ya incluso debería estar pensando en un Plan B para una retirada decorosa). Pero ojo que Keiko ni le gana al Alianza Lima si pasa a la segunda vuelta y el talón de Aquiles de Porky es su nula llegada a E (3%). 3) Los desahuciados: Urresti, Acuña y Guzmán patalearán y buscarán atraer la atención, pero ya huelen a muertos. La pregunta aquí es a quién irán sus pocos votos. 4) Los enterrados: una vergüenza que un expresidente como Humala solo tenga un 1% de intención de voto. ¡Vaya repudio! Salaverry no existe y ni Arana ni el PPC aparecen. 5) Que la mayor intención de voto para la chavista Mendoza se halle en A/B confirma que uno puede votar como un oligofrénico a pesar de que haya sido bien nutrido y educado.

PD:. Que un 40% responda que no está interesado en las elecciones en vísperas de estas refuerza que el voto debe ser voluntario. ¡Se obliga por gusto al “electarado” a sufragar!