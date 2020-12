Este martes 8 de diciembre se cumplieron 40 años de la muerte de John Lennon. Fue asesinado en la puerta de su departamento, en Nueva York, al costado de su esposa, Yoko Ono. Tenía 40 años. Es impresionante que, en un par de meses, Lennon llevará más tiempo muerto de lo que estuvo vivo y aún más impresionante cómo su vida y su legado mantienen un eco resonante. John Lennon fue parte de esos 4 muchachos de Liverpool que se juntaron de adolescentes a hacer música sencilla y pegajosa, quienes luego se convirtieron en un fenómeno mundial y tal vez la banda más representativa de todos los tiempos: The Beatles.

Voy a dar 3 recomendaciones de películas asociadas a los Beatles. Las 3 muy distintas en género e impacto. La primera es A Hard Day’s Night. Esta película muestra a los 4 artistas al inicio de su apogeo. En 1964 las edades de los fab four estaban entre los 20 y los 24, y la película capta esa sencillez e inmadurez. Ya eran The Beatles, pero todavía no lo sabían. La película recorre 2 días de la vida de The Beatles preparándose para un concierto. Es ficción, pero muestra la rutina real del grupo. Es una obligación verla si eres un fan de ellos.

La siguiente película se llama Across The Universe (2007). Es un musical que usa la obra de The Beatles para ilustrar una historia de amor. Un inmigrante de Liverpool que viaja a Estados Unidos durante la guerra con Vietnam. La película presenta las canciones más icónicas del grupo y las ilustra con escenas alegóricas a sus propias temáticas. Hay referencias a Janis Joplin, Jimi Hendrix. Joe Cocker y Bono tienen breves apariciones.

La tercera se llama Yesterday (2019). Personalmente fue una gran decepción pues la premisa es fantástica pero la ejecución dejó mucho que desear. Un músico frustrado tiene un accidente y se despierta en un universo donde los Beatles nunca existieron, pero sólo él recuerda todas las canciones. Lamentablemente se suma a la lista decepcionante de películas que nos emocionaron con su trailer.

La lista es mucho más larga, pero he elegido tres para todos los gustos. Podría hablar de The Beatles por horas, de la rivalidad Lennon/McCartney, de la supuesta muerte de Paul y del menosprecio a George, pero me quedan cortas las líneas. Dejo una frase de Lennon para que vayas a escuchar su música: Apaga tu mente, relájate y sumérgete.

