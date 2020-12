Lectura republicana y con sonrisas

Cojo La República, el primer diario que leo siempre. Sondeo de la ONG progre IEP y ataques a los enemigos (bancada y Alarcón) de su chochera Vizcarra en sus primeras páginas. Luego columnas caviares, el editorial (dedicado a Alarcón) y una buena nota de Uceda. En la página 14 me encuentro con la enésima nota de César Romero sobre un mismo tema eléctrico, que anda insistiendo desde setiembre sobre una sentencia que beneficia básicamente a la distribuidora Luz del Sur (propiedad de la china Three Gorges). Ignoro del asunto, pero me intriga tanta persistencia con esa cuestión y porque César –que no es experto en una materia tan compleja, así que alguien debe estar guiándole– no ha tenido una campaña igual contra que se haya permitido que una generadora (Chaglla) y una distribuidora (Luz del Sur) sean de un mismo propietario (Three Gorges), lo que antes estaba expresamente prohibido en el sector. Tampoco veo que se recoja opiniones discrepantes. Deberían en todo caso preguntarle a un cuñado de Mohme, que, casualmente, es consultor eléctrico y que debe conocer de Three Gorges. Sonrío…

Paso a la página 15 y me encuentro con una nota sobre las aparentemente grandes virtudes de un nuevo smartphone. Se detallan hasta los modelos y precios. Más me parece un comercial que una nota. Sonrío...

Paso a la página 16 y me encuentro una generosa (¡a toda página!), inútil (¡tan sosa en contenido que no la debe haber leído nadie!) y exclusiva (¡curiosamente, no encuentro un aviso similar en otro diario de la competencia!) publicidad del Ministerio de Educación, pagada por el contribuyente. Sonrío...

En la página 21 me encuentro, paradójicamente, con un aviso a media página del gremio de agroexportadores, los mismos que LR ha masacrado estos días. Me pregunto si estos agroexportadores serán masoquistas, porque financian a su verdugo periodístico. Sonrío...