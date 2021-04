Lecciones de Ecuador y Perú

Guillermo Lasso derrotó, sorpresivamente, a Andrés Arauz en Ecuador, entre otras razones, porque el candidato correísta no intentó convencer al líder del movimiento indigenista Yaku Pérez de integrar un proyecto común, lo cual condujo a que este candidato pidiera a sus simpatizantes no votar por ninguno de los aspirantes a la segunda vuelta. El 17% de votos nulos marcó cierta diferencia para que el favorito no ganara.

El caso del fenómeno Pedro Castillo en Perú muestra cómo la campaña de izquierda radical del maestro de escuela tuvo éxito, entre otras razones, porque se manejó al viejo estilo de plaza en plaza, sobre todo en territorio andino, mientras sus contrincantes hicieron énfasis en la TV y las redes sociales.

Lección 1: En los países andinos y amazónicos, por su pobreza, sus carencias tecnológicas y su topografía, que provoca mucho aislamiento de sus comunidades en zonas montañosas y fluviales, la campaña de medios y redes, sin presencia directa, no funciona como en otras naciones más desarrolladas y de diferentes características geográficas.

Lección 2: El voto se radicaliza en tiempos de pandemia porque se destapan, más que nunca, las falencias de los partidos que han estado en el gobierno anteriormente o que han compartido, en el Congreso, cuotas de poder. Y aunque el partido de Castillo ha tenido poder regional y municipal y tampoco ha resuelto los problemas básicos de sus votantes. En este caso el populismo y el caudillismo entran en juego.

Lección 3: En Sudamérica el voto étnico (Ecuador, Bolivia, y un poco menos Perú) e incluso racial (más para casos como los de Colombia y Brasil) debe ser tomado en cuenta.

Lección 4: La izquierda latinoamericana es, mayoritariamente, machista, como lo demuestran el chavismo-castrismo, el sandinismo, evismo, etc. El progresismo es aún un lujo por estos lares.