Los estudiantes de San Marcos nos han dejado una tremenda lección. En contra de la opinión mayoritaria en la prensa y los prejuicios de los que han sido víctimas, lograron que el alcalde Muñoz decida no seguir con la ampliación innecesaria del by-pass. Con eso, el alcalde corrige un error heredado y cumple su promesa de campaña, como tiene que ser.

La persistencia de los alumnos trae ilusión: si pensamos que la juventud está desganada y desconectada de la política, no olviden la imagen de los estudiantes sosteniéndose de las manos alrededor de la universidad, creando un cerco humano. Y cuando lo recuerden, no descuiden que mientras lo hacían, fueron injustamente catalogados de vagos y hasta terrucos.

Lo que escribió Marco Avilés cae preciso: “Aunque muchos lo sugieran, estudiar en la universidad no consiste en pasarse años con la cabeza oculta dentro de una mochila mientras afuera todo se convierte en piedra”. La universidad no tiene como única función formar profesionales. Tiene que crear una ciudadanía crítica, donde las personas tengan autonomía y capacidad de reflexión. La forma en que los alumnos han defendido su universidad es parte de esa formación. Lo ocurrido hubiese sido imposible si ellos no hubiesen protestado como lo hicieron.

Pero, además, ¿quiénes se asemejan más a un terrorista aquí? ¿No serán los que pedían meterles bala a los estudiantes? Nadie reaccionaría así si esto hubiese ocurrido en la PUCP, la UP, la UL o la UPC. La educación pública ha sido estigmatizada por décadas y este es un buen ejemplo de ello.

Ahora el alcalde Muñoz debería dar la estocada final y demoler el by-pass. El precedente para la ciudad sería fantástico: sabríamos que es posible corregir decisiones que fueron adoptadas con criterios urbanos equivocados y desfasados.