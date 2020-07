-Con ese chasco vergonzoso de la compra de las tablets (que seguramente llegarán al Perú cuando ya no haya pandemia…), ese ministro de Educación debe irse ya a su casa por recontra inútil. Claro que no me gusta escribir esto, porque van a decir que les hago el juego a esos pendejos de esas “universidades” que quieren bajarse a la Sunedu, que nadie más va a aceptar ese puesto y que Vizcarra podría hasta poner a otro caviar peor que este, tipo la anterior, Flor Pablo. Como sea, ya tenemos a un ministro listo para la interpelación y censura, con un Congreso ya inmune a cuestiones de confianza y a golpes. Ojo.

-En uso de su LIBERTAD DE EXPRESIÓN, un funcionario OPINA sobre unas vacas sagradas mediáticas durante un evento académico PRIVADO. Una soplona –porque eso no es periodismo– arma un escandalete por esas OPINIONES en un programa dominical televisivo (que ya es muy conocido por ser muy ligero en sus denuncias). Y el valiente de Lecaros aparta a este funcionario... ¡Esa es la libertad de expresión en el Perú! ¡Solo puedes decir lo que los otros quieren oír, al revés del adagio de Orwell!

-La “meseta” del COVID-19 en el Perú debe de ser el accidente geográfico más extenso y curioso, porque hasta ahora se extiende y hasta sube. Tampoco ya no se habla de tonterías como “el martillo y la danza” (o el huayno). Otro que metió harto la pata y pasa bien caleta es Elmer Huerta (la peste se queda en China, no hay que usar mascarilla, el pico era el 21 de abril, etc.), oráculo de mi vecinito, Andy Livise y Renato Tapia... Y lo de Zeballos con el oxígeno fue una negligencia criminal. El Perú es una tragicomedia colosal.

-El columnista marxistoide Rubén Cano de LR se sumó ayer a los que repiten la mentira de que Cipriani sostuvo que “los derechos humanos son una cojudez”. Así son…

- PD.: Ya solo faltan 362 días para que se largue Vizcarra…