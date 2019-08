Lean a Ravallion

Martin Ravallion es uno de los economistas más influyentes y con mayor autoridad para hablar de desigualdad y fallas del capitalismo del siglo XXI. En 1990 creó el estándar de un dólar diario como línea global de pobreza y en 2012 publicó un documento que fue utilizado por la ONU como base para buscar eliminar la pobreza extrema a 2030. Es un economista liberal, promercado, pero no promercantilismo. Por eso nuestra derecha local debería leer la entrevista que le hizo El País unos días atrás (https://bit.ly/2YLd7Ym) para ver si de una vez entienden que buscar reducir la desigualdad no es de comunistas ni antisistemas. Hacerlo es la única forma posible de que el capitalismo funcione para la mayoría.

Como dice Ravallion, “que haya una buena atención sanitaria, que las guarderías y las escuelas sean decentes, que los jóvenes puedan estudiar en la universidad y desarrollar todo su potencial... Esas son las cosas que verdaderamente importan: hay que enfocarse en las políticas más que en los índices y las tasas. (...) Sigue habiendo economistas que no prestan atención a los temas de distribución del ingreso (...). Pero no creo que nadie pueda mirar a la literatura disponible hoy y estar en desacuerdo en el hecho de que la desigualdad es un freno para el crecimiento”. Sobre todo, una tan exagerada y normalizada como la que tenemos. Antes los economistas pensaban únicamente en la eficiencia, pero eso ya no es así.

Como dice Ravallion, reducir la desigualdad de oportunidades es lo que permite aprovechar los beneficios de un capitalismo efectivamente competitivo, “pero para eso tenemos que asegurarnos de que la competencia se mantiene y de que se maneja bien la desigualdad. Y para eso hacen falta buenas políticas”. Eso implica asegurar que el terreno de juego esté más nivelado.