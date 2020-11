El plebiscito en Chile que determinó el cambio de la Constitución que surgió bajo la dictadura de Augusto Pinochet ha generado entusiasmo en sectores de la izquierda peruana. Ya que, al haber caído el país “modelo” de Sudamérica, creen que la caída de Perú y otros países es cuestión de tiempo.

La izquierda peruana, desde hace varios años, ha propuesto cambiar la Constitución “neoliberal”, debido a que, según ellos, esta genera pobreza y desigualdad. Sin embargo, cuando uno ve los datos del índice GINI de desigualdad, se aprecia claramente que, desde hace 23 años, la desigualdad y pobreza en el Perú han caído de manera constante. Entonces, resulta preocupante que se pueda mentir descaradamente, por ignorancia o siendo conscientes del engaño.

En el caso de Verónika Mendoza, parece ser lo primero, puesto que, en una entrevista con la periodista Rosa María Palacios (RMP), Mendoza afirmó que había que cambiar la Constitución puesto que el Estado no garantiza la educación; RMP le increpó que la Constitución sí garantiza la educación pública gratuita, que es lo que realmente dice el artículo 17 de Constitución.

Entonces, antes de querer cambiar la Constitución, primero hay que leerla y entender que, porque un papel diga que la realidad es diferente, no significa que cambiará la realidad. Y un ejemplo es la informalidad: a pesar de las costosas y engorrosas regulaciones, la gran mayoría de peruanos no las cumplen, y aquello es porque el papel no se adapta a la realidad, y felizmente sucede así, puesto que, si no fuese así, la gran mayoría no podría trabajar, puesto que no cumplen con los requisitos que establece el Estado para emprender o contratar.

Cuando se entienda aquello, los ciudadanos tomarán mejores decisiones y no creerán fácilmente las falacias de políticos populistas.

VIDEO RECOMENDADO

Ganó el apruebo, ganó la narrativa | #PezenelAgua