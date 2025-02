‘Le dio un aneurisma’… Muchas veces hemos escuchado esta frase, pero ¿qué significa realmente? Los aneurismas cerebrales (diferentes a los aneurismas de la Aorta abdominal) son dilataciones de una (o varias) arterias cerebrales, a las cuales los que tienen dolores de cabeza les tienen mucho miedo. Los aneurismas crecen con el tiempo y son más frecuentes a partir de la tercera década de la vida. Entonces, o tienes un aneurisma o no lo tienes, ergo a nadie “le da un aneurisma” como si fuera un evento nuevo. No usemos ese término, al menos, no así.

PUBLICIDAD

Veamos qué tan frecuentes son. En un estudio publicado en 2013 en Annals of Internal Medicine, encontraron que en dos comunidades donde se estudió la prevalencia de los aneurismas no rotos, se encontró que en 4,477 participantes el 7% tenían un aneurisma no roto (5.5% hombres y 8.4% mujeres) con un pico entre los 55 a 64 años. La gran mayoría de ellos eran de 3.7 mm de diámetro. Estos hallazgos han sido confirmados en autopsias de personas que fallecieron de otra enfermedad y a quienes les encontraron aneurismas pequeños que nunca les dieron problemas.

Los aneurismas per se no dan dolor de cabeza, salvo cuando se rompen. Entonces el que tiene dolores de cabeza crónicos no debe preocuparse de ello, porque su problema no es un aneurisma, sino muy probablemente migraña. ¿Y cuál debe ser ese tamaño para que se rompa un aneurisma cerebral? A partir de más de 5 mm de diámetro es cuando comienza a aumentar la posibilidad de romperse. Otros dicen 7 mm.

En algunos casos, vemos en el consultorio, que al solicitar una Neuroimagen (Resonancia Magnética o Tomografía Cerebral con contraste) nos encontramos con un pequeño aneurisma. No hay que asustarse. Usualmente o no crecen o lo hacen tan lento, que un control anual para tranquilidad de todos es lo más conveniente.

La situación cambia si tenemos antecedentes de un familiar directo (padre, madre, hermanos) que tienen un aneurisma, entonces es mejor hacer una neuroimagen para investigar la presencia o no de estos. De lo contrario, no es necesario preocuparse por los aneurismas cerebrales y los dolores de cabeza.

PUBLICIDAD

Finalmente, si tenemos un aneurisma de 5 mm o más grande ¿qué hacer? Hoy el tratamiento de un aneurisma se realiza por médicos Neurovasculares quienes, a través de un catéter que introducen por la muñeca o la ingle, llegan al lugar del aneurisma y lo tapan con unos alambres. Ya no es necesario abrir el cráneo y poner un clip al aneurisma como se hacía antaño.

No entre en pánico, si le encuentran en un examen un aneurisma cerebral converse con su médico y verán la mejor alternativa para usted.