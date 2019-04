Le cayó la noche al gobierno

Hasta que caímos –de frente y sin escalas– en el desgobierno. Varias bombas de tiempo enfrenta el presidente Martín Vizcarra que pueden provocar un descenso mayor de su aprobación, ya cayó 12 puntos.

1) El delirante conflicto de Las Bambas es un gran desmadre. Lo auspicia el dinero. Se resumen en: empresa MMG, me pagas por la carretera US$30 millones o no sacas tu cobre.

Esto, pese a que el gobierno estimó que la expropiación le costará US$92 millones, cifra sumamente onerosa, aún no cancelada a varias comunidades. A la empresa la extorsionan Los Chavelos (hermanos Chávez, abogados de la comunidad de Fuerabamba), capturados junto con el presidente de la comunidad, Gregorio Rojas.

En una clara injerencia política, la Fiscalía libera a Rojas para que dialogue. Pero el vicepresidente, Edwin Rojas, espetó: nos ‘asamos’, ya no queremos nada, exigiendo la libertad de Los Chavelos. En vano se reunió el Ejecutivo, la Iglesia. No va el diálogo. La vía sigue bloqueada y el precio del cobre en alza. El presidente declara que las comunidades tienen razón, apelando al diálogo.

2) No dialogar no impedirá la obtención de la confianza al premier y su gabinete este jueves. Ciertamente no detendrá su desprestigio. El régimen está más preocupado por una inconsistente reforma política y añorando los réditos que le dio la lucha anticorrupción.

3) El gabinete tiene tres ministros con investigaciones fiscales por corrupción. También el encargado de la Reconstrucción, hay una colaboradora eficaz que lo ‘echa’. ¡Oh incoherencia!

4) Piura le da un “ultimátum a Vizcarra” (Correo Piura, 1/4/2019) y amenaza con un paro regional.

5) El Ejecutivo ajeno a la realidad gasta buen billete en millonarias consultorías.

6) El Acuerdo con Odebrecht sigue siendo lesivo para el país. La Fiscalía ahora publicita una colaboración eficaz en el caso Toledo, del que sabemos prácticamente todo. El gobierno, a través del Congreso, continúa persiguiendo al fiscal Pedro Chávarry. ¿Conoce demasiado?

Se informó que el acuerdo y anexos suman 150,000 páginas. La jueza deberá leer con atención 6,000 páginas diarias en 25 días hábiles para homologarlo en un mes, como se anunció. Para ello, Odebrecht debe entregar previamente sus servidores y las pruebas. La jueza valorará y verificará si sirven para refrendar el acuerdo. Tomará su buen tiempo. Dicen que Barata espera primero la homologación para entregar las pruebas.

La cereza de este pastelón indigesto es que el etnocacerismo y filosenderistas están en Las Bambas, animando este desgobierno. Hay mucho dinero en juego. ¿Qué hizo el Perú para merecer esto?