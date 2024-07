-Probablemente el Ministerio Público y los medios peruanos se reflejarán dentro de un tiempo en el espejo panameño de hoy. Tras una histeria de acusaciones y largos ocho años de procesos, el Poder Judicial del istmo ha declarado inocentes a todos los emplazados por los casos Lava Jato y “Panamá Papers” (acumulados en una sola causa). Ningún acusado había hecho nada considerado previamente como ilegal y no existió ningún lavado de activos porque no se pudo probar que el origen de los fondos era ilícito, pero antes fueron crucificados por los fiscales y linchados por la prensa. Huelo que algo similar terminará sucediendo en nuestro país. Hablando de examinarse en espejos extranjeros, los fujimoristas deberían mirarse en el francés, pues la historia del partido lepenista es muy similar. El muy polémico padre (Jean Marie) funda el partido.

Su hija (Marine) lo asume, lo renueva y lo lleva lejos, pero nunca logra ganar en segundas vueltas (2017 y 2022) por la gran coalición antilepenista. La hija desiste de postular y se busca a una cara joven y nueva (Bardella) para relanzar pacientemente al partido. La jugada casi le ha resultado: duplicaron su votación y, algo inimaginable hace dos años, están por llegar al poder la semana que viene. Claro, hay diferencias enormes, porque el espacio-tiempo y las circunstancias son otras. Perú ciertamente no es Francia, el padre gobernó antes, la hija no ha dejado de meter la pata, etc. Pero las similitudes son interesantes. El lepenismo funcionó sin un Le Pen. ¿El fujimorismo funcionaría sin un Fujimori?

-Ver al fiscal Pérez ayer llegando al juicio con ese chaleco antibalas puesto demuestra muchas cosas que se piensan de él. ¿Cómo es posible que nuestra prensa haya endiosado tanto por tanto tiempo a este extraviado señor?-Misterios de los políticos: ¿por qué el decrépito Biden aún continúa impertérrito rumbo al matadero?, ¿por qué Macron y Sunak adelantaron elecciones en Francia y el Reino Unido para acabar prematuramente masacrados?

