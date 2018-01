Lava Jato: nuevos retos

Empezando el 2018, la comisión Lava Jato pasa a una nueva etapa de su enmarañada investigación que involucra a tres gobiernos –con ex presidentes incluidos–, así como a ex candidatos presidenciales, ex autoridades ediles, empresarios y un largo etcétera que podría irse incrementando en función del avance de las indagaciones.

Su presidenta, Rosa Bartra, fue ratificada en medio de ácidas críticas y acusaciones de falta de imparcialidad por su participación en el allanamiento a uno de los dos locales de Fuerza Popular en diciembre pasado.

Adicionalmente, su colega de Alianza para el Progreso Marisol Espinoza renunció al grupo y anunció que no será reemplazada.Pese a esta baja, la comisión mantiene pluralidad en su composición. Además de dos representantes fujimoristas, tiene cuatro miembros de distintas tiendas. En conclusión, son cinco, de un total de siete, los bloques allí representados que deberían garantizar una bien llevada y transparente investigación. Más aún cuando el testimonio del ex CEO de la constructora brasileña Odebrecht, Marcelo Odebrecht, ha tendido un manto de descrédito y sospecha sobre cuanto político nos viene a la mente.

El pedido para que se expectore a Bartra de la conducción del grupo Lava Jato no prosperó, pero no por ello debe ser ninguneado y tendría más bien que ser considerado como un llamado de atención para que los integrantes de la comisión, todos sin excepción, eviten involucrarse en actos que puedan poner en tela de juicio su objetividad, consoliden el trabajo avanzado y garanticen que sus conclusiones serán irreprochables y sin sesgo político o ideológico.

Cuando en junio del año pasado, el Pleno del Congreso aprobó ampliar el plazo de trabajo de la comisión por 360 días, Bartra refirió que, hasta esa fecha, se había logrado identificar un total de 41 proyectos por un monto superior a los 52 mil millones de soles con un sobrecosto de S/11 mil millones.

A la luz de nuevos hallazgos, el daño económico sería mucho mayor, pero nunca tanto como la pérdida de confianza de todo un país en sus autoridades. El reiterado pedido al presidente Pedro Pablo Kuczynski para que reciba a la comisión podría no resolver pero sí ayudar a revertir este sentimiento, más aún cuando está la palabra empeñada de por medio.