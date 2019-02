El Lava Jato cajamarquino

Quien busca encuentra... Segundo Matta Colunche fue el máximo funcionario de comunicaciones de Goyo Santos durante el gobierno de este en Cajamarca, además de ser también dirigente del MAS. Como ayer este rojimio Segundo lanzó por Twitter la peregrina infamia de que yo me ensañé con la izquierda por Odebrecht (¿?), voy a recordarle los serios procesos penales que enfrenta su líder y ex patrón, entre los cuales espero que Segundo no ande metido. Mis fuentes no son “medios derechistas pro-mineros”, sino el semanario H-13 (edición 432, página 37), que detalló todas las gracias de Santos, sin sentencia aún.

El primer caso es el cobro del 10% por obra de Santos al empresario Wilson Vallejos, quien ya confesó que le entregó S/800 mil a Santos. Incluso, Perú21 reveló un audio en el que Vallejos cuenta cómo le lava la plata a Santos.

La segunda perla abarca a Aterpa, una constructora brasileña de menor calado, que, según un alto ex funcionario de Santos y un empresario, coimeó a Santos para construir la carretera Cospán-La Libertad. Según continúa H-13, aquí estos dos colaboradores eficaces le han entregado al MP toda la documentación del negociado, que consistió en sobrevalorar la obra en unos S/27 millones de los S/70 millones establecidos (sin sumar posteriores partidas adicionales, por S/17 millones) y nombrar a uno de estos dos colaboradores como el presidente del comité adjudicador. La coima habría sido de S/3 millones, con un entramado para disfrazarla: dirigentes del MAS y un chofer como testaferros. Lavado de activos típico…

Con este Goyo “Santos” es que Verónika Mendoza “relanzó a la izquierda peruana” hace poco en Huancayo… ¡Segundo, no tires piedras si tienes el techo de cristal!