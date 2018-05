Lava con coop

El título es lo más parecido a Lava Jato que se me ocurrió. Este también debe ser un escándalo. En las redes sociales usé el título “Lava, que está el Congreso”.

La SBS ha identificado 671 cooperativas. 513 no están supervisadas ni afiliadas a Fenacrep, 75 afiliadas y supervisadas, 76 no están afiliadas, pero están supervisadas, 7 no están afiliadas. Es decir, 77% no están supervisadas y 88% no están afiliadas.

Pero el problema no es de supervisión. El problema es que algunas están lavando dinero. Nuestro país es el principal exportador de cocaína del mundo, es un gran minero ilegal, un terrible talador ilegal y un depredador del mar de Grau. Parte de estos fondos van a algunas cooperativas. Por eso pagan más por los depósitos de lo que cobran por los créditos o por eso, por ejemplo, dan obsequios por abrir depósitos en ciudades pequeñas de la sierra o selva. Ninguna va a quebrar. Si todas lo hicieran, no pondrían en riesgo el sistema financiero. La participación de la SBS será importantísima. Por eso tienen años insistiendo, y los representantes políticos de los lavadores, narcos, mineros ilegales, taladores y demás, bloqueándolos.

Lo urgente es la participación plena de la UIF. Eso es lo que bloquean estos congresistas sinvergüenzas. Perú es la quinta economía más informal del mundo tras Venezuela, Bolivia, Panamá y Zimbabue. Según el índice de competitividad global, tenemos de nota 8 sobre 20 en “Instituciones públicas”, donde estamos en el puesto 123 de 137 países. Estos temas están íntimamente relacionados. Que congresistas de Fuerza Popular defiendan, indirectamente, el lavado no es sorpresa. Joaquín fue su secretario general. Que ellos lideren la política peruana es un recordatorio de la magnitud del reto.