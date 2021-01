Las tarjetas de crédito ¿las uso o no?

A veces vemos o escuchamos a personas hablar de la tarjeta de crédito como si esta fuera su cuenta de ahorros. Debemos recordarles que el dinero de las tarjetas de crédito tiene un costo, un interés, y que si no las sabes utilizar, puede arruinar tu economía, dejarte mal registrado en el historial crediticio, y con una vida llena de interminables deudas. Y si lo que buscas es vivir una vida plena o al menos tranquila, porque ya suficiente tenemos con la pandemia, presta atención a lo siguiente.

Las tarjetas de crédito te dan la opción de comprar y también de disponer de efectivo y en estos tiempos en los que puede que falte algo de cash, quizás te has visto tentado por la segunda opción. Lo crítico está en que las tasas de interés de estas últimas son mucho más altas que las de consumo.

Pero si utilizas tus tarjetas para hacer compras, y conoces claramente tu fecha de facturación, puedes llegar a pagar S/0.00 de costo. ¿Cómo? Te explico. Puedes consumir siempre al inicio de la facturación de tu tarjeta de crédito porque te permite contar hasta con 41 días para pagar sin asumir intereses. El pago mínimo no les recomendamos hacerlo puesto que se generarán intereses y será como comprar a mayor precio a la larga. Es mejor pagar el total de la deuda en la fecha de vencimiento.

Si bien es cierto que estos plásticos monetarios te ayudarán a no llevar efectivo en el bolsillo, no es recomendable pasarla y pasarla pensando en que por alguna obra de magia se está pagando dicho servicio o producto. Muy por el contrario, cada vez que pasamos las tarjetas estamos adquiriendo no solo lo comprado, sino un compromiso de deuda y, al no pagarla, podemos dañar nuestras finanzas y emociones.

Es importante que consultes cuáles son las fechas de vencimiento y fecha de pago de tu tarjeta; además, debes saber que los bancos están obligados a explicarte.

Ojos y oídos:

-Evita financiar tus compras por más de 30 días con la tarjeta de crédito.

- Debes averiguar el costo por el uso de la misma, la tasa de interés, y compárala con otras entidades, y también con otros productos financieros que tengan una menor tasa.

-Si estás endeudado, busca opciones como préstamos personales, o compras de deuda, que te ofrezcan una tasa de interés más conveniente.

-Procura poner mucha atención a las letras pequeñas y no emocionarte ante las campañas que te ofrecen el dinero rápido y fácil.

-Tomando en cuenta estas consideraciones, tu economía estará con una salud que le permita seguir para adelante.