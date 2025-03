Las mentiras del Real Plaza

Dicen que su prioridad fue la seguridad, pero no tenían ambulancia cuando ocurrió la tragedia. Dicen que resarcirán a las víctimas, pero Jhosmar Rodríguez Ruiz sigue hospitalizado y su familia paga las medicinas. Dicen que han activado seguros y clínicas, pero Jhosmar no está en esas clínicas. Dicen que no escatimarán recursos, pero Jhosmar tiene psicólogo asignado por el Ministerio de Justicia, no por Real Plaza, no por Intercorp. Dicen que se hacen cargo. Dicen mucho, pero no hacen nada.

Desde el primer momento, Real Plaza ha intentado construir una narrativa de responsabilidad y apoyo. Han gastado en comunicados, pero la realidad los desmiente. No hay empatía, no hay humanidad.

Cuando el techo del Real Plaza se desplomó, Jhosmar pasó seis horas atrapado entre los escombros viendo cómo su enamorada moría a su lado. La empresa no tenía plan de contingencia. Jhosmar se desangró esperando ayuda hasta que le amputaron la pierna. Ahora continúa esperando apoyo médico y justicia.

Mientras tanto, los voceros de Real Plaza aparecen en la radio y televisión repitiendo como paporreta lo mismo que sus “comunicados” llenos de frases cliché que, en el papel suenan bien, y en la práctica no sirven.

Mentira 1: “Nuestra prioridad fue la seguridad de todas las personas”. Falso. Real Plaza no tuvo ambulancia. Así lo confirma David Acosta, abogado de Jhosmar.

Mentira 2: “Nuestro objetivo es resarcir a los afectados”. ¿Resarcir? Real Plaza afirma que activaron convenios con clínicas (Sanna y San Pablo de Trujillo), pero Jhosmar está en el Hospital Las Artes de Trujillo.

Mentira 3: “No escatimamos recursos para apoyar a todas las víctimas”. Otra mentira. La medicina de Jhosmar la paga su familia y el psicólogo es del Estado.

Mentira 4: “Nos estamos haciendo cargo de atender al 100% de los afectados”. De qué sirve tomar contacto si no hay acción. Ningún CEO ni gerente ha dado la cara, ni ha llamado a Jhosmar. No hay el mínimo gesto de solidaridad real. Su familia no pide caridad.

¿De qué sirven los comunicados? ¿De qué sirve tanto aparato de comunicación si no hay humanidad? Dicen que gestionan un fondo de salud de 20 millones de soles para los heridos, que divididos significan 230,000 soles por persona. Ese monto solo alcanza para tres semanas de internamiento. Jhosmar lleva varios días hospitalizado. ¿Ese es el valor que Real Plaza pone a la vida?

Si realmente quisieran ayudar, ¿por qué no dan a los heridos medicinas de Inkafarma, propiedad de Intercorp? ¿Por qué no internan a Jhosmar en una de las clínicas del grupo Intercorp? ¿No lo hacen porque significaría asumir responsabilidad legal y se protegen antes que ayudar?

Solo existe cinismo corporativo. ¿De qué sirve lanzar ‘comunicados’ si en la práctica no tienen humanidad?