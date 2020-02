Universitario sigue ganando a pesar de la incertidumbre. Un buen comienzo para los cremas que van afianzándose de la mano del uruguayo Gregorio Pérez. Para comenzar, tres partidos y tres triunfos (Liga 1), una estadística que no se repetía desde el 2002.

No obstante, existe un análisis más profundo para hacer desde que Pérez tomó el mando de los merengues. Y como ya había dicho en otra columna, la ‘U’ encontró lo que le faltaba el año pasado: el GOL.

Atrás quedaron los empates a cero, la sensación de que no hay quien finalice la jugada o la dependencia del buen pie de Germán Denis. En 10 partidos jugados, contando la Libertadores, marcaron Succar, Urruti, Millán, Hohberg y Dos Santos.

Pérez hace un buen trabajo, no solo desde lo táctico sino también en lo mental. Transmite tranquilidad a toda su plantilla y genera el clima necesario para continuar cosechando buenos resultados.

Esta es una cara de la situación. Cuando giras la moneda, te encuentras a un club con gran incertidumbre en lo institucional. El 14 de febrero se conoció la destitución de Raúl Leguía como administrador y en su lugar estará Carlos Moreno, parte de Gremco. Y aunque dijo que no liquidaría la institución, la desestabilidad continúa. La ‘U’ parece un gran botín por el que todos se pelean, pero del que nadie desea hacerse cargo como se merece.

Quizá lo más difícil, pero lo mejor que ha logrado Gregorio es separar ambas realidades. Mantener al grupo encapsulado, neutralizado y apartado para que no se dañe. Como en una moneda, ambas caras no se ven, pero siempre estarán juntas. Entonces, no sabemos por cuánto tiempo más el uruguayo podrá lograrlo.