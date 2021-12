La suspensión de operaciones de Las Bambas no es tema menor, representa el 1% del PBI del país, 16% de la producción de cobre de Perú. Es una de las operaciones de cobre más grandes del mundo; su impacto económico local y nacional será tan devastador que se reflejará de inmediato en la pérdida del sustento familiar de más de 20,000 trabajadores directos e indirectos, además del impacto negativo en la economía local de Chalhuahuacho, Tambobamba, Haquira y todo el corredor minero.

Quien suscribe ha tenido la enorme responsabilidad de liderar la viabilidad, el desarrollo y construcción del megaproyecto Las Bambas junto a un selecto equipo de profesionales de Xstrata y empresas contratistas enganchados con las comunidades, sus dirigentes y autoridades en un solo horizonte de desarrollar Las Bambas para generar los recursos y oportunidades postergadas por centurias, que permitan salir de la extrema pobreza. Hacer realidad el proyecto Las Bambas no fue fácil; sorteando las contradicciones y complejidad local y nacional; donde otros proyectos paralizaban por temas sociales Las Bambas salió adelante; sin embargo, errores y desaciertos después del cambio de empresa a MMG ponen ahora en esta situación crítica la continuidad de las operaciones del proyecto hecho realidad por los apurimeños y peruanos.

Justo ahora que estamos a puertas de recibir su canon y regalías, a partir de este año, no se le puede negar a Apurímac su anhelado desarrollo, es responsabilidad del gobierno actual, de la empresa MMG y de la población involucrada llegar a un acuerdo duradero de largo plazo, mirando el desarrollo sostenible de la comunidad junto al desarrollo de la empresa minera y el desarrollo del país. No hay lugar para miramientos entre apurimeños o korilazos; ambos necesitan atención y reflexión para lograr el bien común. La minería no distingue credo ni partido político; ya sea en estado comunista o capitalista, es y será fuente generadora de recursos y bienestar. Es tarea nuestra ponernos de acuerdo para beneficio del país.

VIDEO RECOMENDADO