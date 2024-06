-No me sorprendió un ápice lo confesado por Salafiel Marrufo. Salvo ser una necia exhibicionista como RMP (¿se acuerdan de su “el COVID es una gripe”?), un lacayo de Mohme y Gorriti o un necio caviarín cacofónico, para muchos nos era evidente de que hubo tongo en la elección de Castillo, por lo que es absolutamente verosímil lo confesado y que a Keiko le robaron la elección (como sospecho también sucedió con PPK… Sería muy interesante lo que el exoperador montesinista de la ONPE y asesor ppkausa Cavassa podría contarnos). ¿Porque salió esto justo ahora, con Dina literalmente en la China (y que se quede allá)? Me imagino que es una movida para bajarse a la inútil de Dina e ir a elecciones, el sueño de la caviarada. Ese Salas Arenas ya no les es funcional (se largaba en noviembre) y es sabio cambiar peón por dama. ¿De cuándo aquí Latina saca una nota digna de Willax, de cuando aquí el coleguita caviaron Christopher Acosta se enfrenta al héroe caviar Salas Arenas (aunque nuevamente maletea a un Acuña)? En puridad, esto determina que el régimen de Boluarte es espurio porque nació de una cutra adrede de ella con el JNE y un fraude electoral es lo más imperdonable, lo que ameritaría elecciones inmediatas y consultar al “electarado” a ver si elige al Pato Donald. Pero no creo que esto suceda. ¿RMP volverá a chillar gangosamente “fraudistas”? Seguramente, si existen miles de tarados que la siguen y veneran.

-¿PPK es vivísimo y se hace el idiota o es idiota? Venir a estas alturas a decirnos que recién descubre que su entrenador de debates Gorriti es de lo peor o que sus aliados caviares Gino Costa, Daniel Olivares o Alberto de Belaunde no comulgaban con él indica que o ya estaba decrépito o que es un gran mentiroso. Qué tipo tan sobrevalorado…PD1: Fujimori amaga candidatear e inmediatamente le clavan más extradiciones desde Chile. Ya esta red caviar ni disimula…PD2: ¿La nueva embajadora USA se apellida Mrs. Gorriti? ¿O Mrs. IDL, Aprodeh, Grufides? ¡Cómo idealizó a las ONGs caviares!