Un incidente con la segunda vicepresidenta del Parlamento, Lady Camones, nada inocente, tendría un entretelón que apuntaría a “patear el tablero” sobre un acuerdo verbal pasado, entre APP y AP para la elección de la nueva directiva del Congreso. Reviste vital importancia política señalar que el próximo presidente (a) podría, eventualmente, ser el que encabece un Gobierno de transición, si Pedro Castillo es finalmente vacado o destituido, una probabilidad que no se ha disipado.

Se filtra un audio de una reunión del CEN de Alianza Para el Progreso, de hace alrededor de dos meses, en el que claramente se escucha a Camones señalar que “Acción Popular es una banda delincuencial” soltando el nombre de uno de ‘Los Niños’ como cabecilla de la misma, el de Darwin Espinoza. Coincido en la presunción de Rosa María Palacios en el sentido de su pregunta: ¿por qué sale ahora? ¿A quién o quiénes beneficia una tensión expresa entre AP y APP? ¿Hay una motivación clara para romper ese acuerdo?

Hay varios de APP (unos con venia de Acuña y otros no) que pretenden la cabeza del Legislativo, pero también a AP le interesa tener un argumento para evitar el compromiso pactado. Faltan unas cuantas semanas para la elección de una nueva Mesa Directiva en el Congreso, para reemplazar a María del Carmen Alva, a la que la popularidad le ha sido absolutamente esquiva. Esa elección es estratégica para todos por lo que podría implicar constitucionalmente en una línea de sucesión.

Muy importante para quienes pretenden encabezarla, que no son pocos, sino también para el propio Poder Ejecutivo que ha logrado, hasta hoy, neutralizar el número de votos, a pesar del fraccionamiento de Perú Libre, pero con el concurso diligente de ‘Los Niños’ de AP y otros que no han querido dar el paso hacia una vacancia, o hacia un adelanto de elecciones (que muchos ciudadanos apoyan) que provocaría que se vayan todos, antes del fin del quinquenio. Por lo que se desprende, hay mucho en juego; no es una elección cualquiera y todo apunta a que ese audio filtrado con “oportunidad de reloj suizo” le ha bajado una “llanta” a una posible postulación de Camones, pero también puede darle motivos a Acción Popular a “deshacerse” del compromiso de alternancia. En política nunca hay coincidencias.