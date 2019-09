Por: Fernando Cillóniz

¿Qué es gobernar, sino servir bien a la población? ¿Qué es gobernar, sino combatir con fuerza a la corrupción? Pero de verdad… no de la boca para afuera. Además, si hubiera presupuesto regional, gobernar sería –también– hacer grandes obras de infraestructura. Pero no… ese no es el caso de los gobiernos subnacionales. Las grandes obras de infraestructura las hace el Gobierno Central… no los gobiernos regionales o municipales.

Pues bien, cuando asumimos la gestión del Gobierno Regional de Ica –en enero de 2015–, encontramos la siguiente situación: colas de amanecida en todos nuestros hospitales. Crueldad y maltrato descarado a los pacientes. El temible dengue aparecía en toda la región. Renombrados epidemiólogos vaticinaron lo peor de lo peor respecto a la propagación de la enfermedad.

Había coimas y maltratos –a más no poder– en el otorgamiento de licencias de conducir. Huacachina –el emblema de Ica– se había convertido en un charco agonizante, y los areneros se habían apoderado del balneario. ¡Huacachina daba lástima!

La relación con Huancavelica –por el tema del agua– era confrontacional e inconducente. En los últimos 70 años no se había construido ni un solo reservorio en las cabezadas de nuestras cuencas. La corrupción y la impunidad campeaban a lo largo y ancho del Gobierno Regional. Y varios etcéteras más. Así era el Gobierno Regional de Ica en enero de 2015.

Bueno pues, Ica mejoró mucho en el periodo 2015–2018. Desaparecieron las colas en los hospitales, a pesar de haberse quintuplicado las atenciones. El dengue se controló… gracias a la decidida intervención de los escolares de toda la región. Se hizo realidad la Hermandad del Agua entre Ica y Huancavelica. Y Huacachina se salvó… los areneros dejaron de circular por el balneario.

Las mafias de los brevetes fueron eliminadas y sancionadas como corresponde. Las licencias de conducir se entregaban en el día –una vez aprobados los exámenes de manejo–, sin coimas de por medio. Y en cuanto a la corrupción, destituimos o suspendimos a cerca de 500 funcionarios –léase… corruptos– que cometieron faltas graves en el ejercicio de sus funciones.

El problema –ahora– es que la corrupción y la indolencia han vuelto al Gobierno Regional de Ica. Las colas y las coimas han vuelto a los hospitales de la región. Las mafias de los brevetes han revivido. Lo mismo que el diezmo en las compras y contrataciones. En Ica –al menos por ahora– ¡está ganando la corrupción… y está perdiendo la población!