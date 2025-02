La venganza de los delincuentes del Congreso

La mayoría de congresistas están desbocados. No solo con las leyes infames aprobadas que favorecen a la delincuencia y el ataque sistemático a la institucionalidad del país, sino que ahora han puesto en marcha el bloqueo a adversarios políticos, y a cualquier posibilidad de participación electoral que puedan tener. Para ello utilizan las herramientas constitucionales para direccionar persecuciones políticas, con el objetivo de suspender los derechos ciudadanos de participar en el próximo proceso electoral y de ejercer cualquier función pública.

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC), presidida por la hermana del inefable César Acuña, es la encargada de ejecutar esta venganza política. Por eso es que han prosperado las denuncias constitucionales írritas contra Salvador del Solar y Francisco Sagasti, mientras que las acusaciones constitucionales contra los ‘mochasueldos’ de su partido APP, simplemente son archivadas; si no, fíjense en el caso de la congresista Rosío Torres, donde se tiene la evidencia que utilizaba al sobrino para extorsionar a sus trabajadores y cobrarles puntualmente cada mes “el cupo” que estaban obligados de entregar, y si no lo hacían eran removidos de sus puestos. Esta señora ha sido vilmente blindada en la SAC. Tal fue el escándalo que la congresista Torres borró en vivo y en directo todos los chats del sobrino, cuando fue evidenciada en una investigación periodística, que nos mostró la catadura moral de esta señora —si se le puede llamar así—, que sin ningún desparpajo borró la prueba del delito; por eso la Fiscalía presentó una denuncia constitucional bien sustentada solicitando a la SAC que habilite la investigación penal y la respectiva suspensión, porque, además, hay denuncias registradas de sus trabajadores.

Ahora, con un hombre que cumplió a cabalidad en la Presidencia, íntegro y, sobre todo, con posibilidades electorales, ahí sí son diligentes en la SAC para sancionarlo inventando leguleyadas. Claro, a estos impresentables congresistas les molesta que sea un hombre honesto, que no es de su calaña, por eso ayer aprobaron en la Permanente su sanción. Ahora solo falta el Pleno, donde evidentemente se va a consumar la venganza política. Se la tenían jurada, si no, recordemos el desplante que le hizo la entonces presidenta del Congreso cuando no le permitió ingresar al Parlamento a entregar simbólicamente la banda presidencial.