La venganza de este Congreso de impresentables

La persecución a los opositores de este Congreso coludido con el Gobierno continúa, y ya están listos para gatillar una farsa de acusaciones constitucionales, fuera de ley y con evidentes muestras de ilegalidad y abuso de poder. Han aprobado en la Comisión Permanente las apócrifas acusaciones constitucionales contra los expresidentes Francisco Sagasti y Martín Vizcarra, además contra los exministros de Estado, Salvador del Solar, Rubén Vargas y José Elice.

El objetivo es evitar que postulen en las próximas elecciones, porque saben de su potencial político; y lo más importante, estos impresentables del Congreso aborrecen a gente decente que ha honrado la función pública; en el fondo no es más que una venganza política, se han burlado de la ley y el debido proceso que requiere este procedimiento.

Aquí quiero zanjar con el caso particular de Martín Vizcarra, que si bien es cierto, es uno de los objetivos políticos de este Congreso para evitar que participe en el próximo proceso electoral y consumar una venganza por el cierre del Congreso de 2019. Vizcarra primero tiene que responder a la justicia y definitivamente hay una sombra negra de corrupción que lo va a arrastrar a la cárcel, son evidentes sus actos de corrupción que lo descalifican para que intente asumir cualquier cargo público, además de ser un mentiroso compulsivo, así que separemos la paja del trigo.

Pero en el caso de las otras exautoridades que se pretende sancionar, es escandalosa la actitud de los actuales congresistas. Pretenden sancionar con argumentos que en su momento han servido a varios sinvergüenzas de la política para librarse de las acusaciones constitucionales, que fueron presentadas por la propia Fiscalía con abundante material probatorio. Como por ejemplo Héctor Becerril, Roberto Vieira, Luciana León, entre otros, que han recibido la gracia de este mismo Congreso y sus acusaciones han sido archivadas porque justamente se ampararon en que se habían cumplido los cinco años posteriores a haber dejado el cargo de congresista, entonces declararon caducas sus denuncias y fueron archivadas.

Este criterio no se ha aplicado con los adversarios políticos, al contrario, se han aprovechado de cualquier leguleyada para seguir con el procedimiento ilegalmente. Incluso se han zurrado en la opinión consultiva de la Comisión de Constitución de 2007, que dice claramente que la caducidad no admite interrupción, ni suspensión; en consecuencia su argumento para sancionar a Del Solar, de que no se cuenta el interregno parlamentario, se cae a pedazos y muestra el uso abusivo del poder y la inconstitucionalidad de la sanción.

