A pesar de tener los recursos e infraestructura con los que casi cualquier distrito de Lima soñaría, lo que ocurre en San Isidro es el mejor ejemplo de que el problema en nuestra ciudad no es solo de plata, sino de visión y prioridades. En principio, las condiciones de ese distrito son ideales para probar medidas que, en otras zonas de Lima, por la infinidad de urgencias todavía insatisfechas, son una utopía. Es, además, un distrito que no “pertenece” solo a los sanisidrinos, sino a toda la ciudad, incluyendo al cerca de millón de personas que –en tiempos no pandémicos– trabajan y consumen dentro de sus límites.

La gestión del actual alcalde, Augusto Cáceres Viñas, refleja, sin embargo, con cada una de sus acciones, la clásica miopía que se opone a la integración de la ciudad. Se ha opuesto al sistema de bicis compartidas, desconociendo un contrato que ya estaba en ejecución. Impuso un sinnúmero de trabas a la ciclovía que unirá Miraflores con San Isidro por el Puente de la Amistad, y aunque finalmente se comprometió a tenerla en 70 días, ya pasó el doble de tiempo y sigue cerrada. Debe ser el único alcalde que le pone rejas a un puente que busca unir dos distritos.

En abril, cerró el Mercado de Productores por un brote de COVID y, dos meses después, no da solución a los comerciantes. Mientras tanto, la semana pasada borró un mural realizado por un grupo de artistas de la comunidad Shipibo-Konibo el 2016 después del incendio en Cantagallo. El argumento es que la pared donde se pintó es de un local alquilado, pero Cáceres y su equipo ni hicieron el esfuerzo de hablar con los propietarios que, por lo que entiendo, no habrían tenido ningún problema en mantener el mural.

Muchos de los problemas de la ciudad de Lima se deben a su atomización y fragmentación. La intransigencia y afán de segregación de la actual gestión en San Isidro solo contribuye a empeorarlas.