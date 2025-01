A la sombra de las mafias

En el Perú corren tiempos en los que el poder de las mafias locales, de las organizaciones criminales en todo ámbito, está eclipsando el mandato constitucional de las fuerzas de seguridad de proteger a la ciudadanía y los fueros del Estado de derecho.

Las actividades delictivas de estas bandas parecen no tener límites y se extienden sin freno alguno en las narices mismas de las autoridades políticas. Desmanteladas las unidades especializadas en crímenes de alta complejidad en la PNP —por obra y gracia de un ministro que se limita a actuar como brazo ejecutor de las venganzas presidenciales— es poco lo que, de momento, se puede esperar de la lucha contra estas organizaciones.

Las bandas que, por ejemplo, se disputan el control de las recargas de tarjetas en el metro de Lima, ya han protagonizado balaceras a la luz del día y en medio de paraderos atestados de gente aguardando por su transporte. A raíz de estos hechos de sangre es que se han revelado los verdaderos montos de dinero que los así llamados ‘Salderos’ mueven a través de la modalidad de las tarjetas clonadas del tren eléctrico.

Por otro lado, la prostitución en Lince se ejerce abiertamente bajo el control de la organización criminal venezolana El Tren de Aragua, que actúa impunemente en la zona. Los testimonios de sus víctimas —en muchos casos en condición de esclavas sexuales— son aterradores. La prensa ha dado cuenta de atentados con explosivos contra establecimientos comerciales y hoteles del distrito que al parecer se resistían a sus chantajes y cobro de cupos.

En Lima Norte, asimismo, el asedio de los extorsionadores al transporte formal e informal se ha casi normalizado, ante la pasividad policial. Y si de Lima saltamos a lo que sucede en La Libertad, el panorama empeora. Todo indica que en esa convulsionada región organizaciones de alta capacidad de fuego —prácticamente milicias armadas— como la de ‘Los Pulpos’ han logrado imponerse sobre otros grupos armados que también se mueven alrededor de operaciones mineras ilegales.

El atentado contra la sede del Ministerio Público en Trujillo, realizado con apoyo de otro grupo armado —menor, pero no por ello menos peligroso— llamado Los Compadres, es una clara señal de que a estos criminales el Estado, la ley, no les da ningún miedo ni los detendrá en sus actividades. No solo eso: las pomposas estrategias del Ministerio del Interior, sus recuentos de cifras y “logros”, las palabras de la presidenta en Davos, deben hacerlos revolcarse de risa.

Así estamos, señores.