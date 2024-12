Esta vez escribo como paciente. No como psicólogo. Hay dos cosas que me salvaron. La psicología y el mar. Todos tenemos que encontrar nuestros salvavidas..

Cuando nos preguntan a los psicólogos por qué elegimos esta carrera la respuesta clásica es: Porque me gusta comprender la mente humana, el comportamiento, el inconsciente, etc. Todo lo cual es cierto, pero casi nadie dice que también elegimos esa carrera para curarnos a nosotros mismos.

Mi caso no fue la excepción. Crecí con muchos privilegios, pero con dolor. Mis padres eran buenos, pero ausentes. Tenían ya 7 hijos entre los dos, yo fui el octavo. Encima mi pobre mamá sólo tuvo hombres, ya tenía tres y llegué yo, el cuarto. Creo que me quería devolver cuando salí (en esa época no sabías el sexo hasta el parto). Mi madre esperaba una mujer a toda costa, y salió este pechito.

Mis hermanos son buenas personas, pero de chico tampoco fueron los mejores hermanos. También estaban heridos. Sus padres fueron ausentes con ellos. Estaban un poco tristes y molestos. Yo era "el afortunado". Agarré a mis papás ya mayorcitos, con más éxito laboral y económico, entonces fui a un buen colegio, tenía una linda casa, e iba a la playa en verano. Pero no todo era color de rosa, era "el medio hermano de todo el mundo", tenía un padre que siempre estaba en el trabajo, una madre que a veces quería salir corriendo con 4 hijos hombres más 4 hijos de su esposo. Mis hermanos me querían pero a la vez me odiaban. Ahora nos queremos más.

También perdí a mi padre cuando era sólo un muchacho, y hasta el día de hoy lo echo de menos. Pero en fin, esa es sólo una parte de mi historia, con sus heridas y sus dones (como las de todo el mundo). En este mes de diciembre todos estamos un poco movidos además. El punto no es ese. El punto es que todos tienen que encontrar sus terapias. El que cree que no necesita terapia es quizá el que más la necesita. Porque lo cierto es que esta vida te da palos, pero también te da flores. En mi caso fue la psicología mi ikigai, mi sentido, y mi terapia. Y el mar… El mar estuvo desde el principio. El mar me eligió a mí. Me lo mandaron mis ancestros.

Diciembre es un mes de carga emocional y existencial intensa. Tómense el tiempo para reflexionar sobre lo que les hace bien y lo que les hace mal. Busquen aquello que sana y tomen distancia de aquello que les intoxica.

La gratitud siempre es un buen comienzo. Pero la libertad también.

Y no se olviden del mar. Ya viene el verano. Para todo mal, el mar. Y para todo bien, también.