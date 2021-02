En una de las semanas más complicadas para el gobierno, cuando nada menos que su vicepresidente se permite cuestionar la calidad de la democracia española, la Casa Real anuncia que la heredera al trono se va a estudiar al extranjero. A un internado de Gales.

No es como con maldad supina tituló la televisión española pública. No. No es que “la princesa Leonor se va de España como su abuelo (Juan Carlos)”. La adolescente no se fuga. Ni sigue los pasos de su abuelo, el rey emérito.

Se va a estudiar. Cabe cuestionarse si se trata de una decisión acertada y oportuna. Y, sobre todo, acorde a los tiempos que vivimos.

¿Es preciso que la heredera se vaya a estudiar a un entorno distinto de aquel sobre el que un día reinará? ¿Para practicar inglés? Idioma que ya domina. ¿Para conocer otros mundos, otras gentes, otros sistemas?

En el mundo global en el que vivimos ninguna de esas preguntas encuentra respuesta inteligente.

Desde el punto de vista de contenidos educativos, cualquier colegio español estaría en disposición de dar a la educanda las mismas enseñanzas que recibirá. Si es para afirmarse en que conocerá gente de todo el mundo (el colegio cuenta con ex alumnos peruanos, por ejemplo), para tales viajes no eran necesarias esas alforjas. Si es para que viva aislada en una especie de urna, no parece adecuado. Si es para que, desde lejos, aprecie mejor la tierra de sus antepasados, entre los que se encuentran, tanto reyes como taxistas, hay otras fórmulas. Y, por último, después del Brexit… ¿no resulta chocante la ubicación geográfica de la decisión?

En cualquier caso, lo importante es que Leonor está lista para profundizar en sus estudios. No estamos de acuerdo con el método, sí con la decisión. Llegue o no a reinar.

VIDEO RECOMENDADO

¿Cómo fortalecer nuestra salud mental frente a la adversidad?