Vale la pena hablar de Kamala Harris. La primera mujer en ocupar la vicepresidencia del Gobierno del país más poderoso del mundo.

Era un tópico que alguien tenía que superar. Ella, de forma brillante, lo ha conseguido. Mujer, de raza negra, hija de emigrantes, jamaicano el padre y de madre india, su destino parecía llamado a sufrir todas las discriminaciones que están a la orden del día. Pero no ha sido así. Ha superado con éxito todos los obstáculos y contra el propio Biden, al que en un famoso debate acusó de racista.

Ya estaba acostumbrada a ser la primera, en casi todo. La exsenadora se convirtió en la primera mujer no blanca fiscal de San Francisco y en el año 2011, en la primera mujer fiscal general de California.

Harris, con 56 años de edad, con un impresionante bagaje profesional, está llamada a dejar su impronta en el nuevo gobierno. Por varias razones. Se dice que Biden, por edad, no estaría pensando en postularse nuevamente. Ella sería la candidata natural. Esto es una hipótesis.

Lo real es que a principios de año jurará como vicepresidenta de EE.UU. Que ante cualquier circunstancia no previsible, pero posible, tendrá que ejercer de presidenta. Tiene ante sí unas perspectivas emocionantes e impresionantes, que al más preparado sumiría en un estado de frenesí. Aunque cree en la lucha por la igualdad entre hombres y mujeres, no puede centrar su discurso y su quehacer político solo en ello. Aunque lucha contra el racismo, igualmente no puede enarbolar la bandera del victimismo perpetuo. Lo que tiene claro es que no desea ser comparada con Obama, que fue su mentor. Le gusta recalcar: “Tengo mi propio legado”. A nosotros nos gustará verlo.

