La política pública de lo invisible

Nadie llega a su casa y se dice a sí mismo: “Qué buen día, no me robaron el celular”. No hay fiesta, ni post en Instagram, ni brindis con pisco. Si todo salió bien, ni lo piensas. Pero si te vacían los bolsillos en la puerta de tu casa, ahí sí: el reclamo, la indignación, el “no se puede vivir así”.

Con la política pública pasa lo mismo. Nadie agradece cuando el semáforo funciona, pero si deja de hacerlo y el tráfico se vuelve un infierno, ahí sí todos gritan. Nadie aplaude cuando el puente aguanta, pero si se cae, exigen cabezas. Las mejores políticas son las que no se notan. El problema en el Perú es que el Estado llega tarde a todo.

Caminar tranquilo por la calle sin miedo a que te arranquen el celular no debería ser una utopía. Pero la seguridad en este país es una moneda al aire. Se recorta plata en educación, en espacios públicos, en prevención del delito, y luego se gastan millones en patrulleros, rejas y cámaras que graban asaltos en HD.

Lo mismo pasa con la movilidad. Andar en bicicleta no debería ser un deporte de alto riesgo, pero entre buses y autos asesinos, pistas rotas y ciclovías que desaparecen en medio de la nada, hay que tener vocación de mártir. Y el transporte público… bueno, llamarlo “público” ya es generoso. Es una jungla con reglas propias, donde el que sobrevive es porque ha aprendido a intuir si el bus parará o lo dejará a la deriva.

El gran problema es que la prevención no da votos. Es más rentable poner policías con fusiles que hacer programas para que menos jóvenes terminen delinquiendo. Es más fácil inaugurar un bypass que arreglar el desastre de las rutas. Pero si no arreglas la educación, la seguridad y el transporte con soluciones de largo plazo, sigues en lo mismo: cada crisis es un déjà vu con distinto gobierno.

Si queremos que esto cambie, hay que empezar a exigir gobiernos que eviten problemas, no solo que los arreglen después del desastre. Un buen alcalde no es el que inaugura ciclovías con corte de cinta, sino el que hace que sea seguro y viable usarlas sin jugarte la vida. Un buen gobierno no es el que llena las calles de policías, sino el que hace que no necesitemos tantos.

Nadie llega a casa y celebra que no le robaron el celular. Quizá deberíamos.