Ayer comenté que Chile, bajo casi cualquier indicador, es el país más próspero de la región, pero que para buena parte de su población se ha perdido el horizonte. Esto demuestra que la macroeconomía no tiene la capacidad de reflejar las penurias cotidianas: las aproximaciones generalizadoras suelen fallar al mostrar el día a día del ciudadano de a pie. También evidencia que es un error considerar que economía y política son lo mismo: las tablas de Excel, las curvas y las proyecciones nunca cuentan toda la historia.

Cuando se tiene al frente un Estado, un sistema y una gente que perpetúa inequidades, por más que la foto general del país se vea bien, en cualquier momento llega la gota que derramará el vaso. Con mayor razón si las demandas sociales no son escuchadas y, como ha sucedido en Chile, la impunidad en las esferas más altas del sector público y privado involucrado en casos de corrupción es rampante.

Estas razones, que pueden explicar lo que está ocurriendo allá, también pueden explicar por qué en Perú, a pesar de tener mayor inequidad, menores salarios, peor salud, más inseguridad, mala educación y baja institucionalidad, no hemos llegado a este punto.

En Perú estábamos cerca de llegar a ese abismo. Estábamos peor, pero se activó una válvula de escape que vino con la acción fiscal en los casos Lava Jato y Lava Juez. La sensación de impunidad terminó. Los más poderoso comenzaron a caer. A la par, la política hizo lo suyo: a pedido de la población –y con razón– se disolvió el Congreso, dándole sensación de poder y reconocimiento a los ciudadanos. Puede que la gente no tenga más dinero en sus bolsillos y la calidad de vida no haya cambiado, pero gracias a esos hechos la realidad política pinta mejor y la esperanza no se pierde. Sobre esa base es posible construir un país. ¿Ven por qué es bueno escuchar a la población?