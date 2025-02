La perversa alianza de dos males

El Congreso y el Ejecutivo se encuentran entrelazados por un inmoral acuerdo de supervivencia. Al primero no le interesa fiscalizar al Gobierno, puesto que este le aprueba las leyes sin titubear. Además, una vacancia implicaría que un congresista tenga que asumir la Presidencia, y ningún partido quiere ser Gobierno en un año electoral.

El Ejecutivo ha entendido que mientras ceda en todo al Legislativo, sus sinvergüencerías y su pésima gestión serán ignoradas por la mayoría de congresistas. Es así como ni siquiera se puede conseguir las firmas suficientes para censurar al terrible ministro del Interior, o que el Ejecutivo se sienta tan impune como para mandar de embajador al cuestionado e investigado exministro Demartini. Esta decisión debería ser suficiente para censurar al canciller, quien deja el camino allanado a Boluarte para que utilice la Cancillería como agencia de empleos de sus allegados.

Esta situación parece que durará hasta el 28 de julio de 2026. No obstante, mientras más cerca estén las elecciones, aumenta la posibilidad de que el Congreso busque fiscalizar más al Gobierno para lavarse la cara frente al elector. No obstante, el poco o nulo olfato político de los actuales legisladores no garantiza que esto suceda. Es así como dos actores frívolos, irresponsables y con los peores incentivos políticos sellan una alianza perversa, cuyo único norte es la mutua supervivencia y los beneficios a corto plazo.

Este escenario debe servir para que la población se dé cuenta de que en las elecciones siempre se elegirá, en mayor o menor medida, a personas inescrupulosas. Aceptando esa premisa, se debe generar los incentivos para que esas personas hagan las cosas bien no por convicción, sino por conveniencia. Una solución podría ser renovar el Congreso por tercios y mitades cada dos años, lo cual permitiría cambiar de congresistas más fácilmente y que el Ejecutivo pueda obtener o perder mayoría congresal.