Contrariamente a lo que el pesimismo nos puede hacer creer, la crisis por la que ha pasado el país desde 2016 ha demostrado que los instrumentos constitucionales para mantener el balance entre los poderes del Estado han funcionado. Los ‘checks and balances’ han sido efectivos para aflojar tensiones y frenar los abusos crecientes.

Con esto no pretendo decir que la mayoría legislativa no ha hecho del Congreso su chacra, que no ha obstruido sistemáticamente cualquier esfuerzo reformista y que no ha utilizado el poder de sus votos para intereses mezquinos y cortoplacistas. Sin embargo, al ver en retrospectiva el panorama completo, es gracias a las salidas constitucionales que la crisis no ha terminado en implosión. El país ha seguido mal que bien andando.

Cuando el gobierno de PPK era insostenible, se activó la sucesión presidencial. Luego, cuando el Congreso dilataba injustificadamente el debate y aprobación de las reformas judiciales y políticas, Vizcarra convocó a un referéndum para aprobarlas. A los meses, cuando el fujiaprismo parlamentario intentó detener esas aprobaciones, desnaturalizando las reformas, el Ejecutivo presentó una cuestión de confianza que amenazaba al cierre constitucional del Congreso. Recién ahí la mayoría legislativa comenzó a moverse. Ahora el debate en torno al adelanto de elecciones está abierto, pero, en esencia, es nuevamente la Constitución ofreciendo una salida a la crisis.

Tras la tiniebla que muchas veces no permite ver con claridad, en el fondo la sucesión en el poder, la cuestión de confianza o el referéndum, como herramientas constitucionales, han funcionado. Ese es el valor de las instituciones que finalmente son las que sostienen la democracia, sobre todo cuando demasiados irresponsables tienen tanto poder.