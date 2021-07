La propuesta radical de un candidato en los comicios de primera vuelta y la integridad del proceso electoral han despertado en la población urbana interés en el activismo político, lo que contrasta con su ausentismo electoral. Y es que, en la campaña de Perú Libre, Vladimir Cerrón y el propio candidato Castillo exaltaron la lucha de clases, de pobres contra ricos, y colocaron en el imaginario popular que quitarían a unos para dar a otros. Para ello sería necesario cambiar la Constitución y se prometió un plebiscito.

El profesor Castillo ha tomado aparente distancia del convicto Cerrón y los extremistas de Perú Libre; junto al economista Pedro Francke, presenta propuestas alineadas con la izquierda del siglo XXI. Estas no requieren cambio alguno en la Constitución vigente, que define en su capítulo económico una ECONOMÍA SOCIAL DE MERCADO. Sin embargo, Cerrón y Bermejo no reconocen tal distanciamiento e insisten en que “la gente ha votado por el programa de Perú Libre con el liderazgo de Castillo” y en que “una reforma constitucional no es negociable y que esta se daría sí o sí en un eventual gobierno de Castillo”.

Recientemente, el Dr. Enrique Ghersi propuso recolectar firmas para llamar a un referéndum a efectos de evitar que una Asamblea Constituyente cambie la Constitución. De tener éxito, la Constitución quedará blindada frente a cualquier atrocidad política o económica que grupos radicales en el poder pudieran promover. Por el contrario, generará confianza y permitirá a un eventual gobierno de centro (Keiko), o de izquierda moderada (que es la nueva promesa del profesor Castillo) aplicar recetas de promoción de la inversión privada con vigilancia tributaria, laboral y medioambiental, con asignación de recursos del Estado a programas sociales en educación, salud y vivienda, con estabilidad monetaria y control inflacionario.

Con este referéndum, el profesor se habrá librado para siempre de esos parásitos que pretenden destruir al emprendedor peruano sumiendo a sus ciudadanos en la miseria igualitaria. Como en Venezuela.

Desde esta columna, invoco al profesor Pedro Castillo y a Keiko Fujimori a ser los primeros firmantes de la referida propuesta para no cambiar la Constitución actual y que, en señal de madurez política y compromiso con la institucionalidad del país, contribuyan con reunificar a los peruanos de buena fe y a construir en democracia un Perú con auténtica vocación de respeto e igualdad de oportunidades, no con odio y revanchismo.