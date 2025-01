A la orden, presidenta

El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, parece estar cumpliendo al pie de la letra lo que se escuchó en una conversación grabada, difundida hace unos cuatro meses en el programa dominical Cuarto poder. La voz cantante de ese audio se le atribuyó a su servicial humanidad, cosa que él, por cierto, ha negado.

En lo que aparentaba ser un intento de negociación con el capitán de la PNP Junior Izquierdo, conocido como ‘Culebra’, se oye decir al vocalista, a estas alturas una voz más que familiar para la ciudadanía: “Ya. (Ininteligible) que Dios me castigue si miento, te lo juro. Tú sabes que, para subir, todo vale. Me preguntó: ¿Usted puede desactivar la Diviac? Yo dije: Sí. Entré y ahora está preguntándome: Tú no me dijiste que (ininteligible)…”.

Y lo que viene ocurriendo en la realidad es exactamente aquello que, según ese audio, le habrían pedido al hombre antes de asumir el cargo. El ministro de marras mandó primero al retiro o trasladó –a oficinas de poca monta– a los oficiales que participaron en el allanamiento de la casa de Dina Boluarte. Luego, en los últimos días, se han esmerado en remover no solo al jefe de la Diviac, el coronel Franco Moreno: también se cambió de plaza a otros 30 o más agentes de esa división, todos ellos especializados en tareas de Inteligencia, hacia puestos igualmente remotos.

Es decir, cuando más se les necesita, oficiales formados para trabajar en unidades de élite y luchar contra poderosas redes criminales, ahora estarán realizando labores de oficina o resolviendo denuncias rutinarias. Profesionales altamente calificados para los estándares de la PNP calentando asientos en dependencias oscuras, atendiendo arrebatos de celulares, en lugar de estar persiguiendo presas mayores.

Pareciera, pues, que el libreto se va cumpliendo a gusto del cliente, como ha informado Perú21. Pero si en Palacio seguramente estarán celebrando haber coronado sus retorcidas jugarretas, los grandes perdedores no son los policías que se limitaron a cumplir con sus obligaciones. Los grandes perdedores son los peruanos de toda latitud geográfica y condición social.

En momentos en que a lo largo y ancho del territorio nacional se vive bajo el asedio cotidiano de la extorsión, la violencia callejera y el crimen organizado –al tiempo que las instituciones del Estado son erosionadas por la corrupción y las economías ilegales– empecinarse en mandar al ostracismo a oficiales eficientes solo por un grotesco e irracional cálculo político, es un abuso de poder por el que este Gobierno tendrá que responder más temprano que tarde.