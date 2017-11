Como dijimos hace unos días, las confrontaciones y riñas políticas escalan a una velocidad inimaginable y temeraria; logran, así, temperaturas que bien podrían carbonizar nuestro futuro inmediato. Ya no se trata de una batalla puntual entre bandos políticos o ideológicos; las amenazas de guerra son abiertas en un “todos contra todos”. No hay reglas. No hay límites. No hay tregua.

El problema central, me parece, es que a nadie le preocupa ni la realidad, ni el futuro del Perú, sino principalmente sus creencias, prejuicios, pasiones e intereses político-electorales. Y claro, en dicha lógica, pues que de pronto caiga una bomba nuclear en medio de este campo de batalla es lo más probable. Se llama, por cierto, entropía.

Aunque parezca increíble, un país que goza de inmensas fortunas naturales, poseedor de una milenaria cultura y de un pueblo trabajador e incansable, bien puede acabar de nuevo disputando las portadas de National Geographic, cuando antes apuntábamos a las de Forbes o Times.

Con el tiempo, unos dirán que defendían principios, otros la verdad, algunos promocionarán la historia de un lado, y otros del otro. Blanco y negro; nosotros somos los buenos, ellos los malos. ¿Y el país?

Con el destape del caso Odebrecht, tenemos un panorama con mucha fricción política y mediática a raíz de las investigaciones sobre corrupción, de la cual, dicho sea de paso, ninguno de los últimos gobiernos se ha librado.

Ante ello, es imprescindible que la clase política dé la talla necesaria para pensar en el país y dejar que las indagaciones discurran en órganos fiscales y judiciales sin presiones ni chantajes de ningún lado.Por supuesto que los peruanos merecemos conocer la verdad. Por supuesto que tienen que caer todos, caiga quien caiga. Pero que eso lo decida el Poder Judicial tras procesos imparciales y transparentes.

¿Estarán dispuestos los líderes y partidarios de cada bando hacer a un lado la riña judicial y la vendetta política para mirar el país y pensar en el futuro?