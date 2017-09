De mal en peor

Hace pocos días, el Fraser Institute de Canadá publicó el Índice de Libertad Económica 2017. Para quienes quieran denostar el estudio, habría que adelantar que el Fraser Institute es el think tank (usina de ideas) más reputado de Canadá y se encuentra entre los 20 mejores del mundo (sobre 6,846 think tanks analizados por la Universidad de Pennsylvania). No es una institución que se pueda entonces minimizar o satanizar.

Los datos para Perú no son nada alentadores. Para empezar, caemos 7 puestos en la última medición (2015) respecto a la anterior, para situarnos en el puesto 43 sobre 159 economías. La caída, por cierto, no es novedad para quienes seguimos estos índices: es el quinto año de caída consecutiva desde 2010, cuando estábamos en el puesto 17 (Chile, una de las economías libres de entonces, aparecía en el puesto 8, hoy en el puesto 15). Desde aquel puesto 17 en 2010, pasamos al 23 en 2011, 23 en 2012, 36 en 2013 y 36 en 2014. Hemos perdido en 5 años 26 puestos, ¡y después hablan de gobiernos de derecha!

Para lograr dicha hazaña, hemos perdido espacio contra el Estado en todos los macroindicadores menos uno: tamaño de Estado, derechos de propiedad y sistema legal, libertad para comerciar y ambiente regulatorio. En el único macroindicador que hemos mejorado es en lo que respecta a la responsabilidad monetaria (léase, que el dinero no pierda valor en el tiempo).

El estudio desnuda dos falacias comunes en medios y eventos académicos; el primero es que nuestra economía es excesivamente liberal y que, peor aún, sigue liberalizándose. El segundo es que debemos cambiar el modelo económico. Lo primero se desnuda con tan solo analizar la data del índice.

Lo segundo es más simple aún: basta con comparar a las economías libres con las altamente intervenidas. Venezuela, aquel desastre económico y social que tanto aplaude la izquierda local, aparece en el último lugar (159), por debajo de la República Democrática del Congo. ¿A eso nos quisieran llevar?