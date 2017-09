Juan José Garrido: Preguntas y riesgos

Han pasado 25 años desde la captura de Abimael Guzmán, y se reclama mucho una etapa de “perdón y reconciliación”. Sin duda, como país, debemos aspirar a ello. Antes, no obstante, debemos realizar ciertos debates y, sobre todo, minimizar algunos riesgos latentes.

Para empezar, Sendero Luminoso sigue activo: producen movilizaciones, se infiltran en otras, tienen una demanda activa en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, una estructura identificada, realizan actividades pro fondos, y así. Mientras la organización siga activa, imagino que cualquier “perdón y reconciliación” es inviable. Terroristas liberados, como M.

Garrido Lecca, aún no deslindan de la organización ni han exhibido algún arrepentimiento, menos aún pedido perdón.Quedan, por otro lado, muchas preguntas por responder. Por ejemplo: ante la caída del cabecilla de la organización terrorista Al Qaeda, Osama bin Laden, la jefatura la asumió Aymán al-Zawahirí, y los objetivos se mantienen presentes. El Estado Islámico estaba dirigido por Abu Omar al-Baghdadi hasta su captura y muerte; el EI fue luego dirigido por Abu Bakr al-Baghdadi y, si bien no se sabe si sigue vivo o no (luego del bombardeo ruso de mayo de este año), el EI sigue activo. En otras palabras, como la cabeza de la hiedra, los grupos terroristas suelen recomponer su liderazgo ante la caída de la cúpula. ¿Por qué no sucedió eso con Sendero Luminoso?

Para algunos expertos, existe una cúpula, y no está en modo “lucha armada” para proteger a Guzmán e Iparraguirre, pero siguen vigentes sus objetivos: derrotar al Estado peruano y reclamar el poder. ¿Es eso así? Y si Sendero Luminoso sigue activo, ¿cómo se financia? ¿Cuál es la relación con el clan narcoterrorista de los Quispe Palomino? (Una cosa es que nieguen la relación, otra que no exista ligazón alguna).

Queda mucho por descubrir sobre la actual etapa de Sendero Luminoso. Y no es un trabajo que recae solo en el Estado, menos aún en este gobierno. La academia, los medios, los partidos políticos, la sociedad civil pueden hacer mucho. ¿Estamos en eso?